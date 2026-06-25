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חדשות פוליטי מדיני

כצפוי: מנהיג המחאה מצטרף למפלגת 'הדמוקרטים'

יזם ההייטק ואחד ממנהיגי מחאת קפלן, הודיע על הצטרפותו למפלגת הדמוקרטים והתמודדות בפריימריז של המפלגה

11:33
2 תגובות
כצפוי: מנהיג המחאה מצטרף למפלגת 'הדמוקרטים'
צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

מערכת הבחירות הפנימית במפלגת "הדמוקרטים" מגיעה לנקודת רתיחה עם סגירת רשימת המתמודדים, והבוקר (חמישי) מגיע תורו של אחד השמות המזוהים ביותר עם גל המחאות הציבוריות בשנים האחרונות לעשות את הצעד הרשמי אל תוך המגרש הפוליטי.

יזם ההייטק ואיש המחאה משה רדמן הודיע באופן רשמי כי הגיש את טפסי המועמדות שלו לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה המאוחדת, שצפויות להתקיים ב-20 ביולי.

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"זהו, עכשיו זה רשמי", שיתף רדמן את עוקביו ברשתות החברתיות בהתרגשות. "בדחילו ורחימו הגשתי את מועמדותי לפריימריז הקרובים. אני מקווה תמיד להיות ראוי לשרת את המשימה הגדולה של הדור שלי – לבנות את ישראל מחדש".

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תגובות

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2
נחום
לפני 7 דקות

הוא לא עושה את זה בשביל האגו אלא כי החוזה עם המדינה הופר... כשביבי מוכר את השוויון בנטל לחרדים בשביל לשרוד פוליטית, הייטקיסטים ולוחמים חייבים להיכנס לפוליטיקה