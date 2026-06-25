כצפוי: מנהיג המחאה מצטרף למפלגת 'הדמוקרטים'

מערכת הבחירות הפנימית במפלגת "הדמוקרטים" מגיעה לנקודת רתיחה עם סגירת רשימת המתמודדים, והבוקר (חמישי) מגיע תורו של אחד השמות המזוהים ביותר עם גל המחאות הציבוריות בשנים האחרונות לעשות את הצעד הרשמי אל תוך המגרש הפוליטי.
יזם ההייטק ואיש המחאה משה רדמן הודיע באופן רשמי כי הגיש את טפסי המועמדות שלו לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה המאוחדת, שצפויות להתקיים ב-20 ביולי.
"זהו, עכשיו זה רשמי", שיתף רדמן את עוקביו ברשתות החברתיות בהתרגשות. "בדחילו ורחימו הגשתי את מועמדותי לפריימריז הקרובים. אני מקווה תמיד להיות ראוי לשרת את המשימה הגדולה של הדור שלי – לבנות את ישראל מחדש".
תגובות
הוא לא עושה את זה בשביל האגו אלא כי החוזה עם המדינה הופר... כשביבי מוכר את השוויון בנטל לחרדים בשביל לשרוד פוליטית, הייטקיסטים ולוחמים חייבים להיכנס לפוליטיקה