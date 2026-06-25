כצפוי: מנהיג המחאה מצטרף למפלגת 'הדמוקרטים'

מערכת הבחירות הפנימית במפלגת "הדמוקרטים" מגיעה לנקודת רתיחה עם סגירת רשימת המתמודדים, והבוקר (חמישי) מגיע תורו של אחד השמות המזוהים ביותר עם גל המחאות הציבוריות בשנים האחרונות לעשות את הצעד הרשמי אל תוך המגרש הפוליטי.

יזם ההייטק ואיש המחאה משה רדמן הודיע באופן רשמי כי הגיש את טפסי המועמדות שלו לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה המאוחדת, שצפויות להתקיים ב-20 ביולי.

עוד באותו נושא מנהיג המחאה נגד חבריו בשמאל: "זה לא יעבוד לכם" חדשות סרוגים

"זהו, עכשיו זה רשמי", שיתף רדמן את עוקביו ברשתות החברתיות בהתרגשות. "בדחילו ורחימו הגשתי את מועמדותי לפריימריז הקרובים. אני מקווה תמיד להיות ראוי לשרת את המשימה הגדולה של הדור שלי – לבנות את ישראל מחדש".