בהנחיית שר החוץ גדעון סער, משרד החוץ נערך באופן מיידי לקראת אפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית לוונצואלה, זאת בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה הדרום-אמריקנית הבוקר.

על פי הנמסר ממשרד החוץ, מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוונצואלה, במסגרתה נבחנות אפשרויות הסיוע שישראל יכולה להושיט למדינה הנפגעת. עם זאת, בשלב זה חיל האוויר ופיקוד העורף טרם החלו בהכנות מבצעיות לשיגור משלחת.

סרטון מזירת הרעידה בונצואלה - צילום: ללא סרטון מזירת הרעידה בונצואלה | צילום: צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:35

אסון בעוצמה חסרת תקדים כזכור, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו את ונצואלה בתוך פחות מדקה זו מזו – הראשונה בעוצמה של 7.1 והשנייה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר. השירות הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) העריך כי מניין ההרוגים עלול להגיע לעשרות אלפים, כאשר קיימת סבירות גבוהה שמספר הקורבנות ינוע בין 10,000 ל-100,000 בני אדם. מוקד הרעש היה באזור החוף הצפוני של ונצואלה, והרעידות גרמו להרס נרחב ולקריסת מבנים רבים. בבירה קראקס תועדו בניינים שקרסו לחלוטין, לצד מבנים שניזוקו קשות וענני אבק שכיסו שכונות שלמות. בעקבות הנזקים נסגר נמל התעופה הבינלאומי מייקטיה, והרשויות החלו בפינוי אזרחים מאזורים שנפגעו.

רעידת אדמה בוונצואלה - צילום: סעיף 27א רעידת אדמה בוונצואלה | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09

הנשיאה הזמנית הכריזה על מצב חירום

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, הודיעה כי הממשלה תכריז על מצב חירום בעקבות ממדי האסון. ראש עיריית מחוז צ'קאו אישר כי ישנם הרוגים, אך בשלב זה לא מסר נתון רשמי על מספר הקורבנות.

ישראל שומרת על קשרים עם ונצואלה בתקופה האחרונה, לאחר הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו על ידי הצבא האמריקני. לאחרונה אף הועבר משלוח ראשון של נפט גולמי מוונצואלה לישראל לראשונה מזה שנים רבות, זאת בעקבות השינויים במערכת ההסכמים הבינלאומיים סביב סחורות הנפט.

בנוסף, לפני מספר חודשים שוחרר האזרח הישראלי יעקב הררי מהכלא בוונצואלה, לאחר שהוחזק יותר משנה בידי שלטון מדורו. הררי נעצר בספטמבר 2024 והואשם בכך שהוא משמש כשכיר חרב, אך בישראל טענו כי סיבת מעצרו לא הייתה ברורה.