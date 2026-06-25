בעוד טראמפ מתרברב ברשתות החברתיות על הסכם השלום, משמרות המהפכה האיראניים הפיצו היום (ה') איום חדש בנוגע לשיט במצר הורמוז האסטרטגי. בהודעה רשמית הבהירו כי כל מעבר של כלי שיט במצר חייב להיעשות בתיאום מלא עם איראן.

"הנתיב שעליו הודיעו גורמים מסוימים למעבר במצר הורמוז, ללא תיאום עם איראן, אינו מקובל ומהווה סכנה", נכתב בהודעה. "שיט של כלי שיט מחוץ לנתיבים שאנו קובעים הוא מסוכן ואסור. אנו מזהירים מפני כל מעבר מחוץ לנתיבים אלה".

ההודעה מציבה דרישה ברורה: "התיאום עמנו באמצעות ערוץ 16 הוא חובה לצורך מעבר במצר הורמוז, וננקוט צעדי אכיפה נגד כל מי שיפר הוראה זו". מדובר בהסלמה משמעותית בשליטה האיראנית על המצר, שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

סתירה להצהרות טראמפ

האיום האיראני מגיע בעיצומו של מתח דיפלומטי בין טהרן לוושינגטון. רק לפני ימים ספורים התרברב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי 19 מיליון חביות נפט עברו במצר הורמוז - "שיא של כל הזמנים", לדבריו. טראמפ אף הכריז כי "מחירי הנפט צונחים, והעולם הוא מקום בטוח הרבה יותר".

אולם איראן מיהרה לסתור את גרסתו. גורם ביטחוני באיראן הבהיר לסוכנות הידיעות "פארס" כי "מספר הספינות שעוברות במיצרי הורמוז מוגבל. בכל יום מורשה מספר מסויים של ספינות לעבור במצר, והמספר הזה משתנה מדי יום. היקף האישורים מתעדכן בהתאם לנסיבות ולתנאים בשטח".

יצוין כי במקביל להודעות האיראניות, פרסמו משרדי החוץ של איראן ועומאן הצהרה משותפת בה נאמר כי הן "מחוייבות להבטיח מעבר בטוח דרך מיצרי הורמוז, בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי הרלוונטיות, תוך הדגשת ריבונותן וזכויותיהן על המים הטריטוריאליים במצר".