פרקליט המדינה מזהיר: "זה מעורר חשש כבד"  

פרקליט המדינה עמית איסמן נשא היום (חמישי) דברים בכנס חיפה למשפט באוניברסיטת חיפה, ואמר כי "שלטון החוק אינו נבחן כאשר קיימת הסכמה אלא בעימות ובמחלוקת. מערכת אכיפת החוק, בראשה פרקליטות המדינה, ניצבת באתגר כפול - מצד אחד שחיתות שלטונית וחקירות רגישות נגד בעלי גורמי כוח ומהפכה טכנולוגית, ומהצד השני קיטוב חברתי".

הוא הוסיף כי "ביקורת על מערכת אכיפת החוק היא לגיטימית ואף רצויה, אבל ביקורת - לא דה לגיטימציה". על הצעת החוק להוצאת מח"ש מהפרקליטות אמר: "חוק מח"ש מעורר חשש משמעותי".

עוד אמר איסמן: "המציאות בה אנו פועלים מורכבת מאי פעם. לא פעם אותה מערכת עובדות זוכה לשתי פרשנויות קוטביות לחלוטין. אותו אירוע. הפרת חוק שולית או פשע חמור. הפוזיציה היא זו שתקבע. כאשר הפוזיציה קודמת לעובדות, האמת נדחקת לשוליים וכל הכרעה מקצועית הופכת מיידית מושא לביקורת חריפה, לא בהכרח משום שנפלה בה טעות אלא משום שאינה משרתת עמדה מסוימת.

מפוזיציה זו או הפוכה נטענים הדברים באותו הלהט ולעיתים באובדן פרופורציות ופוגעים במתכוון או שלא במתכוון, בלגיטימציה הציבורית ובהכרעות המקצועיות של התביעה. חברה יכולה להתווכח על משמעותן של העובדות היא אינה יכולה להרשות לעצמה לוותר עליהן או להמציא אותן. זהו אתגר משמעותי לכל מוסד מקצועי בחברה דמוקרטית, ובוודאי למערכת אכיפת החוק.

ביקורת על מערכת אכיפת החוק היא לגיטימית ואף רצויה. ביקורת, לא דה-לגיטימציה. ביקורת עניינית היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. ביקורת מתמודדת עם טענות. דה לגיטימציה אינה מתמודדת עם הטענה, היא מבקשת לשלול את עצם הלגיטימיות של מקבל ההחלטה. ביקורת מטרתה לתקן ולשפר. היא מחזקת מוסדות. דה-לגיטימציה מערערת אותם".

לסיום אמר איסמן: "דווקא בתקופה מורכבת זו, ואל מול הלחצים הכבדים אותם מנסים להפעיל על רשויות האכיפה שלל גורמים מכל עבר, נדרשים מאיתנו איפוק, בהירות מחשבה והיצמדות קפדנית לראיות ולדין.

בתקופה כזו נבחנת היכולת לומר בפשטות: כך קובע הדין, וכך מלמדות הראיות, גם כאשר הדבר איננו מתיישב עם רוח התקופה, וגם נוכח כל אותם אלה המבקשים להשפיע על שיקול דעתנו המקצועי בשם הפוזיציה ממנה הם פועלים ושאותה הם מבקשים לקדם. בתוך השיח הציבורי הסוער נשכחת לעיתים עובדה פשוטה: מאחורי כל תיק וכל הכרעה, עומדים פרקליטות ופרקליטים, משרתות ומשרתי ציבור מסורים, מקצועיים ומחויבים, המקבלים מדי יום החלטות מורכבות ולעיתים גם לא פופולריות.

הם אינם פועלים מתוך שיקול פוליטי אלא מתוך מחויבות לראיות לדין ולעקרון השוויון בפני החוק. בתקופה של מתקפות אישיות על פרקליטות ופרקליטים, ראוי לומר באופן פשוט וברור: עבודתם המקצועית, העצמאית ונטולת משוא פנים היא נדבך מרכזי בשמירה על שלטון החוק בישראל. פרקליטות המדינה כשמה כן היא: פרקליטות מדינת ישראל. פרקליטות המדינה איננה פרקליטות של מגזר, של מחנה, או של תפיסה אידיאולוגית.

היא פרקליטות של כלל אזרחי המדינה, ללא הבדל מוצא, מגדר או עמדה פוליטית. היא גם מורכבת מאנשים המשקפים את כלל פניה של החברה הישראלית".