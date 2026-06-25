נתניהו בתביעה על מצבו הרפואי: "זה לא נכון, הייתי בהכרה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, העיד היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתביעת הדיבה שהגיש נגד שלושה אנשים: העיתונאי ופרשן "מעריב" בן כספית, פעיל המחאה עו"ד גונן בן יצחק ועיתונאי "הארץ" אורי משגב.

נזכיר כי לפני כחודש נתניהו החל להעיד, אלא שעדותו נקטעה לאחר שנתניהו הודיע כי הוא חייב לעזוב עקב "אילוצים". נתניהו דורש חצי מיליון שקלים בגין פרסומים שהשלושה פרסמו עליו. המשפט מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב וידון השופט מנחם מזרחי.

לפי התביעה, גונן פרסם בחשבון ה-X שלו: "הועבר לי מידע לפיו טופלת בשל מחלת סרטן הלבלב בה לקית. אני מאחל לך בריאות, אולם ראוי כי האיש שעומד בראש המערכת יעמוד באומץ מול הציבור ויחשוף את מצבו האמיתי. אתה שולח את ילדינו למלחמה, ואם אכן אתה מטופל אונקולוגית, יש לכך השלכות כבדות משקל".

לפי התביעה, משגב פרסם מספר ציוצים: "סבא מדוע עורך צהבהב ירקרק ועינך מימיות... באיזה תרופות אתה מטופל?", ופרסם כי נתניהו ביקר בבית החולים הדסה עין כרם ובבית החולים מעייני הישועה.

לגבי כספית נטען כי פרסם על מפגש נתניהו עם עמירם לוין, ועל פי עדויות, לוין היה מזועזע. "הוא אמר שבעקבות מה ששמע וראה בלשכה נתניהו לא כשיר ואף מסוכן למדינה. כאמור, לוין לא מוכן לפרט או לאשר פרט מהפרטים הללו. אחת ההערכות היא שלוין הבין עד כמה נתניהו שבוי בידי הקיצוניים". נתניהו טוען שלא התקיימה פגישה כזו ולכן תבע דיבה.

בתחילת הדיון נחקר נתניהו בחקירה נגדית על ידי באת כוחו של משגב, עו”ד טלי ליבליך, שהתמקדה בטענותיו כלפי הפרסומים שיוחסו למשגב.

היא הזכירה כי ראש הממשלה אמר בעבר שהתביעה הוגשה נגד מי שכתבו עליו כי הוא "חולה סופני", ושאלה היכן בכתב התביעה נטען שמשגב כתב זאת. נתניהו השיב: "זה ייקח הרבה זמן עד שאמצא את המקום. נאמר שיש לי סרטן בלבלב”. ליבליך השיבה כי "בשום מקום משגב לא כתב שיש לך סרטן בלבלב, ולא שאתה חולה סופני", ועל כך השיב נתניהו: "אני שולל את זה".

כאשר ביקשה ליבליך להפנות אותו לקטע הרלוונטי בכתב התביעה, התערב השופט מנחם מזרחי ואמר כי "לא ניתן לו לקרוא את כתב התביעה. אם זה קיים, קיים, ואם לא אז לא". בהמשך נשאל רה"מ מה נכתב בתצהירו, והשיב כי "באופן כללי אדון משגב מוציא שקרים, לוקח דברים ומציג אותם כעובדות, בונה תילי שקרים. המטרה: להראות שאני לא בקו הבריאות".

ליבליך שאלה את נתניהו אם קרא את החומר הקשור לתביעה, והוא השיב: "רפרפתי". בהמשך הוסיף: "בין הדיונים מר משגב, שכבר ראה את התיק הרפואי שלי, הוא ידע את זה. הוא הוסיף עוד פעם בפרסומים שלו שיש חשש לגרורות בראש או בצוואר. הוא ידע שאין לי סרטן בלבלב. את לא מאיימת עליי, אני פה כבר 10 שנים, לא תוציאי אותי מריכוז. אני זוכר שהוא הוציא עוד שקר, גרורות, מהטעם שהלכתי לתקן שן. אמר ש’תיקון שן לא בא מהקרנה באזור הפרוסטטה אלא בראש’. ב-2024 אמר שיש לי סרטן בלבלב".

ליבליך השיבה כי "לצערי אתה לא מכיר את התביעה שלך. משגב לא כתב שיש לך סרטן או גרורות. אין אינדיקציה על כאלו דברים". בהמשך הוצג לנתניהו סרטון שבו תועד מתבלבל בדבריו. ליבליך שאלה אותו: "מה קרה לך בכל הליפסוסים שלך בקטע?". נתניהו השיב: "התשובה היא מה שקרה לי קורה עם אינספור אנשים. אם תצלם כל אדם באותה מידה שמצלמים אותי תמצא ליפסוסים. הניסיון של משגב לערער על מצבי הקוגניטיבי נשלל על ידי אין סוף ההופעות והנאומים שלי, או בישיבות קבינט. אנשים יודעים שכל הדבר הזה עורבא פרח".

כשנשאל גם על המקרה שבו קרא לבנו אבנר בשם "אברהם", השיב: "גם זה קורה. תשפטו לבד את מידת החדות הקוגניטיבית. ניסיון עלוב ולא מוצלח". ליבליך הפנתה גם לראיון שהעניק לתוכנית "60 דקות", שבו נאמר כי נראה עייף מאוד. נתניהו הגיב: "וואו, בלשון שגיא נהור". כשציינה כי נאמר גם שנראה "עייף, מרושל ובלי עניבה", השיב: "אמרו דברי הבל. היה ריאיון אחד מיני רבים. חשבתי שעניתי תשובות לעניין. כל הזמן תעשיית ההשמצות אומרים שפת הגוף שלו כך וכך".

כאשר נשאלה אם תבע את מי שאמרו את הדברים, התערב השופט מזרחי ואמר: "אלו השאלות? יש פה הרבה אנשים שנראים מאוד עייפים". בהמשך החקירה שאלה ליבליך את נתניהו על טענתו כי משגב ראה את תיקו הרפואי, והעירה כי לא הוצג כל תיק רפואי לצדדים. נתניהו השיב: "נתנו דוקומנטים לבית המשפט. כוללים תיאור של מצבי הרפואי".

כששאלה אם קיימת מניעה שגם הצדדים יעיינו בהם, השיב: "מסרתי אותם לבית המשפט". ליבליך הקשתה ושאלה על סמך מה הוא טוען שמשגב ראה את התיק הרפואי, ובתגובה אמר נתניהו: "פרסמתי לגבי האירועים הרפואיים, ניתוח בפרוסטטה, וניתוח שני של נקודה קטנה שנמצאה".