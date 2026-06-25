השר הבכיר בחשיפה דרמטית: זה מה שיקרה בחודשים הקרובים

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, משרטט את קווי המתאר המשפטיים והביטחוניים של המשך הלחימה בשתי החזיתות המרכזיות. בריאיון מקיף שקיים הבוקר (חמישי) עם יקי אדמקר וישראל כהן ברדיו 'קול ברמה', הבהיר השר את ההבדל המהותי שמובילה ישראל בין עתיד רצועת עזה לבין המערכה בצפון.

"אם בלבנון אין לנו כוונה לשלוט בשטח, הרי שברצועת עזה אנחנו נשלוט על 100 אחוזים מהשטח", הצהיר השר כהן נחרצות לגבי היעדים האסטרטגיים בדרום. לדבריו, השלמת המהלך והאחיזה המלאה ברצועה אינם עניין ממושך של שנים: "זה יקרה כבר בחודשים הקרובים".

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תגובה בכל מקום בלבנון, כולל בדאחייה

בהמשך השיחה עבר חבר הקבינט לעסוק בהסלמה המדאיגה בחזית הצפונית ובאופי הפעילות מול ארגון הטרור חיזבאללה. כהן הבהיר כי המשוואות הישנות מול לבנון מבוטלות, וכי הדרג המדיני אינו מתכוון להכיל יותר את הירי לעבר יישובי קו העימות והגליל.

"יש לנו קווים אדומים ברורים מאוד", הדגיש השר כהן. "בכל מקרה של ירי כלפי יישוביי הצפון, אנחנו נגיב בעוצמה בכל מקום בלבנון – כולל ברובע הדאחייה בביירות".

המסר לאמריקאים: DON'T

בסיום דבריו, התייחס השר אלי כהן ללחצים המדיניים השונים מצד הקהילה הבינלאומית והממשל בארצות הברית בכל הנוגע לניהול המערכה הצבאית בדרום לבנון.

השר שלח מסר חד-משמעי וישיר לוושינגטון, תוך שימוש בביטוי המוכר של הנשיא ביידן: "אם תהיה בקשה מצד האמריקאים לסגת מדרום לבנון, אנחנו צריכים לומר להם 'דונט' (Don't). אין לאף מדינה בעולם סיבה או זכות לפנות למדינת ישראל בבקשה מסוג זה, כשאנו מגנים על אזרחינו".