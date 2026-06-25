המהלך החריג שבן גביר מתכנן לקראת הבחירות 

בסביבתו של השר איתמר בן גביר נערכים להביע תמיכה פומבית במועמדים בתוך מפלגת הליכוד, מתוך ניסיון להשפיע על תוצאות הפריימריז, אם וכאשר יתקיימו, כך דווח היום (חמישי) בגלי צה"ל. המהלך נועד לקדם מועמדים בעלי קו אידאולוגי ימני, הקרובים לעמדות של עוצמה יהודית, בתוך רשימת הליכוד לכנסת.

על פי התכנון, התמיכה במועמדים תבוא לידי ביטוי בין היתר באמצעות סרטונים, השתתפות בכנסים שיקיימו המתמודדים, וכן פניות ישירות למתפקדי הליכוד. על פי הדיווח, אחת המועמדות הבולטות שזוכה לתמיכה אפשרית היא חברת הכנסת טלי גוטליב. בנוסף לגוטליב, הוזכרו מספר שמות נוספים שעשויים לקבל את תמיכתו הפומבית של השר לביטחון לאומי, בהם השר ישראל כ"ץ והשרה מאי גולן, כחלק ממאמצי ההשפעה על הרכב הרשימה העתידי.