הישראלים חוזרים לטוס: נתב"ג צפוי לרשום היום שיא נוסעים חדש

תנועת הנוסעים ב-נמל התעופה בן גוריון ממשיכה לשבור שיאים: על פי הודעת רשות שדות התעופה, היום (חמישי) צפויים לעבור בנמל יותר מ-75 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות - הנתון הגבוה ביותר מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

ברשות שדות התעופה מציינים כי גם חודשי הקיץ צפויים להיות עמוסים במיוחד. במהלך חודש יולי צפויים לעבור בנתב"ג יותר משני מיליון נוסעים - גידול של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נערכים לעומסי הקיץ שרת התחבורה, מירי רגב, התייחסה לנתונים ואמרה כי נעשים מאמצים להבטיח שמיים פתוחים ולהרחיב את היצע הטיסות לקראת עונת הקיץ. לדבריה, במסגרת ההיערכות בוצעו פעולות שונות בנמל, בהן פינוי חלק מהמטוסים האמריקאיים, במטרה לאפשר הרחבה של הפעילות האווירית ולהעניק מענה לביקושים ההולכים וגדלים.

טיסות בנתב"ג ( נתי שוחט\פלאש 90 )

טרמינל 1 חוזר לפעילות

כחלק מההיערכות לקיץ, ברשות שדות התעופה הודיעו כי טרמינל 1 ישוב לפעילות כבר בימים הקרובים. החל מ-28 ביוני יחודשו הטיסות הפנים-ארציות מהטרמינל, והחל מ-1 ביולי ישובו לפעול ממנו גם טיסות בינלאומיות.

ברשות שדות התעופה מסבירים כי פתיחת הטרמינל מחדש נועדה להגדיל את הקיבולת התפעולית, להפחית עומסים ולשפר את חוויית השירות לנוסעים.

כך תגיעו מוכנים לטיסה

לקראת העומסים הצפויים ממליצים ברשות שדות התעופה לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, לבדוק מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, להגיע לנמל התעופה כשלוש שעות לפני ההמראה ולהתעדכן בשעות הטיסה מול חברת התעופה.