שלמה פילבר חושף: "המנדטים הכפולים" של בנט ואיזנקוט

הסקרים הפוליטיים האחרונים מציגים תמונה דרמטית, אך האם הנתונים משקפים את המציאות בשטח? המנתח הפוליטי שלמה פילבר מפרסם ניתוח מרתק ומסביר מדוע העלילה בסקרים רק הולכת ומסתבכת, כאשר שני מנהיגים שונים נאבקים על אותם קולות בדיוק.

פילבר מזכיר את "תמצית הפרקים הקודמים" של השנה וחצי האחרונות, לפיה כולם במערכת הפוליטית מסכימים כי אין מעבר קולות ממשי בין הגושים, והשאלה הגדולה היא כמה מצביעים נעו בתוך הגושים עצמם. הפעילים והסוקרים חלוקים בשני הבדלים ממוקדים: האם 8–10 מנדטים של בוחרי ליכוד אכן נטשו את המפלגה ב-2023 לטובת גנץ ובנט, וכמה מנדטים יקבלו המפלגות החרדיות בקלפי. בעוד שבערוץ 14 הציגו בשיא 17 מנדטים לבנט וגוש ימין של 62–64, באולפנים האחרים העניקו לבנט עד 27 מנדטים וצפו לגוש הימין 52 מנדטים בלבד.

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הטוויסט בעלילה: הזינוק של איזנקוט

מתחילת מאי 2026 נרשם טוויסט משמעותי בעלילה, כאשר חבר הכנסת גדי איזנקוט ומפלגתו "ישר" רושמים זינוק מרשים בסקרים. איזנקוט טוען, ובצדק לדעת פילבר, שהוא מקבל קולות של בוחרי ליכוד שעזבו את המפלגה בשנת 2023. למעשה, כ-3 מנדטים עזבו אז את הליכוד לאופוזיציה, לצד מנדט וחצי של כיפות סרוגות וקיבוצניקים שעזבו את סמוטריץ' ובן גביר לטובת בנט. מנגד, חזרו לגוש הימין שני מנדטים של סער מהמחנה הממלכתי, מנדט משקד ומנדט של מתפכחים מליברמן ומגנץ.

כאן מגיעה התפנית המעניינת. פילבר מסביר כי מי שמנתח את הנתונים לעומק מגלה שאותם מצביעי ליכוד לשעבר אכן עוברים כעת לאיזנקוט, אך הם לא מגיעים אליו ישירות מהליכוד אלא מנפתלי בנט שבו תמכו בשנה האחרונה. הבעיה בסקרים היא תופעה של "ספירה כפולה", שכן כל הסוקרים ממשיכים להציג מספרים גבוהים אצל בנט, ובמקביל מציגים מספרים גבוהים גם אצל איזנקוט עבור אותם המצביעים ממש.

המתמטיקה האמיתית של המנדטים

פילבר טוען כי המפות הפוליטיות שמציגים מרבית הערוצים מתעלמות משלוש נקודות מפתח קריטיות, ואינן מספקות תשובות לגבי גידול החרדים, מעבר הקולות האמיתי לימין מאז חזרת גדעון סער ומפלגת "עם כלביא", והמיקום המדויק של נוטשי הקואליציה.

בשורה התחתונה, פילבר עושה סדר במספרים ומסביר מדוע הנתונים המוצגים בערוץ 14 הם המדויקים ביותר לשיטתו. הוא קובע כי המגזר החרדי גדל דמוגרפית ולא מתפרק ולכן שווה 3–4 מנדטים נוספים. כמו כן, יש לקזז את 5 המנדטים שנטשו את הליכשת ב-5 מנדטים של נוטשי אופוזיציה שעברו מהשמאל לגוש הימין. ברגע שמפסיקים לספור פעמיים את עוזבי הליכוד אצל בנט ואצל איזנקוט, ומבינים שהם שווים 3 מנדטים בלבד ולא 10, מתקבלת תמונת המצב המדויקת של ערוץ 14.