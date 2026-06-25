עם ביצוע לשיר של ג'סטין ביבר: רוני דלומי חושפת היריון שני

בשורות משמחות מגיעות מכיוונה של רוני זלומי: היוצרת והמוזיקאית חשפה כי היא נמצאת בהיריון שני. בקרוב דני אביגיל בת ה-3 תזכה באח או אחות קטנים ותהפוך לאחות גדולה.

שרה וחשפה

זלומי בחרה לבשר על ההיריון בדרך מקורית ומרגשת במיוחד. בסרטון שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, היא נראית יושבת ליד הפסנתר ומבצעת את השיר "Baby" של Justin Bieber.

הטוויסט בסוף

אלא שרק בסיום הביצוע מגיע הרגע המרגש: לאחר שסיימה לשיר ולנגן, דלומי קמה ממקומה וחשפה לראשונה את הבטן ההריונית.

הסרטון המתוק זכה בתוך זמן קצר לשלל תגובות נרגשות מצד העוקבים, שמיהרו לברך את דלומי על הבשורה המשמחת.