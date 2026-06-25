השדרן החרדי: "הגענו למצב שמדינת ישראל הכי דיקטטורית שיש בעולם"

השדרן החרדי אבי מימרן ('רדיו קול חי') תקף בחריפות את המערכת המשפטית ואת הסיקור התקשורתי, בעקבות הפגנות הענק של הציבור החרדי אמש (רביעי) במחאה על מעצרי העריקים וחוק הגיוס.

מימרן הציג את הזעם ברחוב החרדי, טען כי המגזר בסך הכל מנצל את כוחו הדמוקרטי, והצהיר כי המשילות של הקואליציה אפסית: "הגענו למצב שמדינת ישראל הכי דיקטטורית שיש בעולם. היועמ"שית היא זו ששולטת במדינה, יש משמעות לקואליציה בכלל?"

"הגענו למצב שמדינת ישראל הכי דיקטטורית שיש בעולם"

בדבריו תקף השדרן החרדי את הסיקור התקשורתי של המחאות והגדרת הצעדים הפוליטיים של המגזר: "אני רוצה לדבר על היום ומחר. יש לנו מדינה דמוקרטית. אנחנו הגענו למצב שמדינת ישראל הכי דיקטטורית שיש בעולם. חוק פסקת ההתגברות פגע בכם? היו צריכים להגיד לנו שסוף סוף אנחנו מנצלים את הכוח הדמוקרטי שלנו".

"יש משמעות לקואליציה בכלל? היועמ"שית שולטת"

בהמשך דבריו טען השדרן החרדי כי כוחו של הדרג הנבחר מוגבל לחלוטין בפועל, והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר היועצת המשפטית לממשלה: "היועמ"שית היא זו ששולטת במדינה. יש משמעות לקואליציה בכלל? אנחנו לא שולטים 20 דקות, זה פשוט דמיוני".

לסיום, השווה השדרן החרדי את יחס הממסד למגזר החרדי ליחס שמקבל הציבור הדתי ביהודה ושומרון, ואמר: "גם ציבור המתנחלים הוא נרדף ושנוא במדינת ישראל והוא הקיז את דמו למען מדינת ישראל".