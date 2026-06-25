דיווח: חוסל מפקד קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה"

יחיא חוסייני פנג'כי, מי שעמד בראש קבוצת הסייבר וההאקרים האיראנית המוכרת "חנט'לה", נהרג בסיכול ממוקד במהלך המלחמה האחרונה באיראן.

דבר החיסול והתפקיד הרגיש קיבלו משנה תוקף, לאחר שערוץ טלגרם המזוהה באופן ישיר עם ארגון המודיעין של משמרות המהפכה אישר לראשונה, ובאופן פומבי, כי פנג'כי הוא אכן הדמות שהובילה וניהלה את פעילות הקבוצה בשנים האחרונות.

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על הכוונת: בנט, הלוי ובכירים ישראלים נוספים

קבוצת ההאקרים "חנט'לה" ריכזה את מרבית מאמציה ועקיצותיה נגד יעדים ישראליים. בחודשים האחרונים עלתה לכותרות פעם אחר פעם לאחר שהצליחה לבצע פריצות דרמטיות ולחשוף מידע רגיש ותכתובות מתוך מכשירי הטלפון הסלולריים של שורה ארוכה של בכירים במדינה.

בין האישים הבולטים שמידע מחשבונותיהם או מהניידים שלהם נפרץ והופץ על ידי הקבוצה של פנג'כי, נמנים ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי, ראש לשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן ובכירים נוספים במערכת הביטחונית והפוליטית בישראל. החיסול הנוכחי מסמן מכה קשה לתשתית הסייבר ההתקפית של איראן נגד יעדים ישראליים.