"אתמול הוקמו שתי מדינות לשני עמים"

הרוחות במערכת הפוליטית וברחוב החרדי ממשיכות לסעור בעקבות חוקי הגיוס וההפגנות המלוות אותם. השר לשעבר וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) השמיע הבוקר (חמישי) דברים נוקבים ומלאי כאב במהדורת הבוקר ברדיו 'קול חי', כשהוא תוקף בחריפות את מערכת המשפט, את האכיפה הסלקטיבית לטענתו, ואף מפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר בכירים בליכוד.

"דמנו פשוט הותר", אמר מלכיאלי בפתח דבריו, כשהוא מתייחס לעימותים הקשים שנרשמו אמש במהלך הפגנות המגזר החרדי. "ראיתי אלימות קשה בהרבה ערים מצד אזרחים שאמורים לשמור חוק, שמרשים לעצמם לדרוס ולהכות חרדים. כשהיה מקרה של פגיעה במפגיני קפלן, פתחו עם זה מהדורות חדשות. כאן מערכת המשפט יצרה מציאות של שתי מדינות לשני עמים: מגזר אחד שמותר לו הכל, ומגזר חרדי שאפשר לעשות בו מה שרוצים".