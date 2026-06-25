השופט לשעבר מעריך: עוד כמה שנים משפט נתניהו יסתיים

סיום שלב עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שנה וחצי על דוכן העדים, ממשיך לעורר תגובות חריפות במערכת המשפטית. השופט בדימוס הרן פיינשטיין שוחח הבוקר (חמישי) עם אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', וסיפק הצהרות חסרות תקדים נגד התנהלות הפרקליטות ובית המשפט בניהול התיק.

פיינשטיין התייחס לדבריו הנוקבים של ראש הממשלה אמש עם רדתו מדוכן העדים, ואמר: "נתניהו אמר זאת בנאומו אתמול בצורה נכונה: '10 שנים של גיהנום'. זה פשוט לא משפט. אני רואה את כל הדבר הזה כמסע פוליטי מובהק שנועד להשיג מטרה אחת – קלון, כדי שראש הממשלה לא יוכל להמשיך לכהן בתפקידו".

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"העונש צריך להיות קרוב למעשה"

בדבריו מתח השופט בדימוס ביקורת נוקבת על קצב התנהלות הדיונים, וטען כי עינוי הדין הממושך חוטא לחלוטין לעקרונות הצדק הבסיסיים ביותר של המשפט הפלילי.

"לפני שש שנים הוגש כתב האישום, ועוד צפויים להישמע עשרות עדים בהמשך", הזכיר פיינשטיין את לוחות הזמנים התקדימיים. "יש כלל יסודי וראשון במעלה במשפט, לפיו העונש או פסק הדין צריכים להיות קרובים ככל הניתן למועד ביצוע המעשה. במקרה הנוכחי, כל האירוע הזה ייקח להערכתי בערך 15 שנה מתחילתו ועד סופו".

ביקורת גם על השופטים

פיינשטיין חתם את הניתוח שלו בהטלת אחריות לא רק על התביעה, אלא גם על הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי, שלדבריו איפשר לגרירת הזמן הזו להתרחש במשמרת שלו.

"מבחינתי זה לא משפט, בוודאי לא בתפיסת העולם שמובילה הפרקליטות", סיכם השופט בדימוס בכאב, "ולצערי הרב, במקרה הזה גם השופטים עצמם תרמו את חלקם למריחה ולעיכובים הללו".