הח"כ לשעבר מעריך: זה היעד הבא של נתניהו

חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והעריך כי "נתניהו הבין שהוא לא יגיע ל-61 מנדטים. הוא פועל עכשיו כדי שגם גוש השינוי לא יגיע למספר הזה. חשוב לו לעשו הכל גם על חשבון הבית שלו בליכוד".

את הדברים אמר כבל ברקע ניסיונותיו של נתניהו לחוקק חוקים במהירות לטובת החרדים.

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו התחייב כי חוק יסוד לימוד תורה יעבור בשלוש קריאות. החוק, שעבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת לפני מספר שבועות, קובע כי ערך לימוד תורה יעוגן כערך יסוד. מטרת המפלגות החרדיות היא לתת משקל נגד ל"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", אחרי שבעבר נפסל חוק הפטור מגיוס בשל העובדה שהוא סותר את עקרון השוויון הנגזר ממנו

השוואת מעמדם של לומדי התורה למשרתים בצה"ל הוסרה מהנוסח המעודכן, וכעת כתוב בו כי "מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ורואה במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל ולעם היהודי".