"אני לא יודעת אם נתאחד": המסר המפתיע של המתמודדת של בנט

קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה וכיום מתמודדת מטעם מפלגתו של נפתלי בנט, התייחסה בריאיון לרדיו 103fm לחששות המנשבים מן השטח, וניסתה לשדר מסר מרגיע לגבי מערכת היחסים בצמרת והאפשרות לחיבורים פוליטיים עתידיים.

היא הבהירה כי המטרה העליונה של חילופי השלטון קודמת לכל שיקול אישי: "אני לא יודעת אם נתאחד, אבל האגו גם אצל גדי אייזנקוט וגם אצל נפתלי בנט הוא לא זה שיעמוד מול החלפת הממשלה. הרבה אנשים מוטרדים מהעניין הזה, שפספסנו ב-2022 כי לא הגענו בחזית אחת. זה לא יהיה, ואנחנו נחליף את הממשלה הזאת".

במקביל לחזית מול אייזנקוט, קמפיין הבחירות מסמן מטרה מרכזית נוספת ומפנה חצים ישירים וחריפים לעבר המפלגות החרדיות והעומדים בראשן.

על פי העמדה הרשמית שמציגה המפלגה, הנהגת המגזר החרדי פעלה לאורך שנים ובאופן שיטתי כדי לייצר אוטונומיה תקציבית ופוליטית מנותקת. "הנציגים של החרדים בכנסת, בצורה מאוד מתוחכמת, עשו עוד ועוד הסדרים שגרמו למדינה בתוך מדינה והזרימו הרבה מאוד כספים", נטען.

כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה לממשלה הבאה, מוצבת דרישה חד-משמעית לשנות את כללי המשחק באופן מבני, ולהתנות כל תקציב או מימון עתידי למוסדות חינוך חרדיים במעבר מוחלט למסגרת ממלכתית ובשילוב חובה של תכני ליבה ואזרחות.