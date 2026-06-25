אחרי הנתק עם נתניהו: בדגל התורה מסמנים את הפרטנר הבא

המשבר החריף בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה מגיע לנקודת רתיחה חסרת תקדים. הרב מוטק'ה בלוי, מבכירי "דגל התורה", הטיל פצצה פוליטית בריאיון לענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103fm, כאשר הכריז באופן חד-משמעי על פירוקו של גוש הימין-חרדים במתכונתו הנוכחית: "גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר".

בלוי הסביר כי ראש הממשלה איבד את האמון אצל גדולי התורה, והבהיר כי ללא ערבויות רציניות מגורמים נוספים שיצטרפו לגוש חדש, המפלגות החרדיות לא ימשיכו איתו. "הוא לא נתן מספיק, ואנחנו אנשים שלומדים", אמר, והצהיר כי בכוונתם לכפות תנאים נוקשים בליכוד: "אין ממשלה ואין ג'ובים עד שמסדרים את העניין הקיומי של עם ישראל, שזה לומדי התורה".

במהלך הריאיון שרטט בלוי את מפת האלטרנטיבות הפוליטיות מבחינתו, והפתיע ביחסו החם לחבר האופוזיציה, ח"כ גדי אייזנקוט: "הוא בחור טוב, משלנו, יהודי מסורתי". לעומת זאת, כלפי יו"ר ימינה לשעבר, נפתלי בנט, הטיח ביקורת חריפה במיוחד: "בנט יימחק, מנת המשכל שלו נמוכה ביותר ואני לא יודע איך הוא הגיע לאן שהגיע".

בהמשך השיחה הגן בלוי על חסימות הכבישים שנרשמו בהפגנות החרדים האחרונות, וטען כי מדובר בתיאום מלא עם המשטרה. "אנחנו לא תוקעים לראש הממשלה אצבע בעין, אנחנו תוקעים מקל בגלגלים של הדהירה המטורפת של החונטה המשפטית בראשות היועצת", אמר.

הוא השווה את המצב למחאות השמאל וטען לאכיפה בררנית: "כשבאו הקפלניסטים והפכו את המדינה, שרפו מכוניות וירו פצצות תאורה לבית ראש הממשלה – כמה נשארו במעצר?". כשנשאל על עוגמת הנפש שנגרמה לאזרחים ולחיילים שנתקעו בפקקים, השיב בסרקזם "מרגש עד דמעות", וחתם: "מותר לקבוצה של מיליון ורבע איש לעשות מחאה כשפוגעים בה בנשמה".