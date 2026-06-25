מגיש ערוץ 14 על השבעה באוקטובר: "ביבי אשם, ביבי אחראי"

מגיש ערוץ 14 ומייסד אתר 0404, בועז גולן, פותח את הכל בראיון מיוחד ועוסק באחת הסוגיות המורכבות והכואבות ביותר בחברה הישראלית; שאלת האשמה והאחריות למחדל שבעה באוקטובר. בשיחה פתוחה עם עינת מירון בפודקאסט של מעריב, גולן לא חוסך ביקורת מראש הממשלה בנימין נתניהו, אך מסרב בתוקף להפוך אותו לשעיר לעזאזל היחיד של האירוע.

במהלך הראיון התייחס גולן באריכות לצבא, לקונספציה ארוכת השנים, לצורך בוועדת חקירה, ואף חשף לראשונה התכתבות מצמררת שניהל בזמן אמת עם תושב קיבוץ בארי באותו בוקר נורא של שבת ושמחת תורה. משם עבר לניתוח האיומים האזוריים מצד איראן ולבנון, והציג הערכה פסימית לפיה המערכה הנוכחית עדיין רחוקה מאוד מסיום.

עוד באותו נושא הבכיר מעריך: נתניהו נמצא בסכנה גדולה חדשות סרוגים

"הגעת לאירוע שאין לו מנהל אחד"

בדבריו הדגיש גולן כי הניסיון לצמצם את גודל המחדל לדמות אחת בלבד חוטא לאמת ומפספס את עומק הכשל המערכתי ש נמשך שנים רבות, תחת הנהגות שונות.

"ביבי אשם. ביבי אחראי", קבע גולן נחרצות, אך מיד הרחיב את מעגל האשמים: "בנט אשם. אין לו את האחריות, כי הוא לא היה בניהול באותו רגע, אבל הוא אשם. וכל החבורה, ואיזנקוט אשם. וכל החבורה הזאת ששנים ראתה קדימה. יש פה הרבה אשמים באירוע הזה. אתה הגעת לאירוע שאין לו מנהל אחד".

גולן הסביר כי המורכבות של הפיקוד והניהול בזמן אמת דורשת בחינה עמוקה של כלל דרגי הפיקוד וההנהגה, מעבר לדרג המדיני העליון: "אתה אומר: הוא אשם, ונגמר האירוע. זה אירוע מורכב. נתניהו, את לא באמת רוצה שהוא יעלה על טנק או ייקח מטוס. הוא לא יכול. הוא לא באירוע. אבל יש פה הרבה דברים שצריך לבדוק".