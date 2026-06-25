המשטרה עצרה בלילה שני חשודים באיומים בנשק כלפי מפגינים חרדים

המשטרה פתחה בחקירה מואצת בעקבות סרטונים ותיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, שחשפו אירועים חמורים במהלך מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול על ציר התנועה המרכזי לירושלים. מהתיעודים עלה חשד כבד כי בשני מקרים שונים, נשלפו כלי נשק ואיימו על משתתפי המחאה.

בעקבות הממצאים, שוטרי מחוז ירושלים פתחו במצוד לילי שהוביל למעצרם של שני חשודים המעורבים באירועים. השניים הובאו לחקירה דחופה בתחנת המשטרה "הראל" במבשרת ציון.

במשטרה מעדכנים כי נגד החשוד הראשון התגבשה תשתית ראייתית, נשקו האישי נתפס על ידי השוטרים, ובהמשך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו באופן רשמי לצורך המשך פעולות החקירה.

במקביל, החשוד השני נמצא בשעות אלו בעיצומה של חקירה. מבדיקה ראשונית של חוקרי תחנת הראל עלה נתון מדאיג לפיו הוא אינו מחזיק ברישיון נשק כחוק, והמשטרה בודקת כעת את נסיבות המקרה ואת מקור הנשק שבו השתמש על פי החשד.