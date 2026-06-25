אבישי בן חיים חושף: זה הדבר שהכי העליב אותי

העיתונאי אבישי בן חיים, שחזר לאחרונה לתקשורת ומשתתף כפאנליסט בתוכנית 'הפטריוטים', שיתף הבוקר (חמישי) את עוקביו, מהו הדבר שהכי מעליב אותו.

בדבריו הוא כתב: "‏מה הדבר שהכי העליב אותי שכתבו עליי לאחרונה ברשתות? "ימין ערכי". והכי מחמיא? "שחקן כדורגל מעולה".

אמש כתב בן חיים: "כמה מכאיב תיעוב הנסיכים את הביביסטים\הבגיניסטים. תקראו את הנכד של בגין. תבינו כמה גדולה שנאת חלק מנסיכי הליכוד למזרחים שהצביעו לבגין והעלו אותו ואותם לשלטון, אבל פתאום העזו לבקש חלק בעוגה.

‏פתאום העזו לבקש, גם חלק בייצוג פוליטי, גם חלק חברתי, גם חלק כלכלי-מעמדי, גם חלק אינטלקטואלי. הדברים מלאי השינאה והתיעוב העמוק של בגין הנכד הם מסמך חשוב להבנת סעיף מרכזי בתיאוריית ישראל השנייה (התחזית שהתגשמה[!!!] כי קבוצה מהאליטה הציונית דתית וקבוצת נסיכי הליכוד פשוט יעברו מחנה, כי הם לא מסוגלים לחיות בכפיפה אחת עם הליכודניקים המזרחים הבגיניסטים\ביביסטים, שהרימו ראש יותר מדי).

אדגיש בפעם המאה: אנחנו לא יודעים מה שמו של הנכד של משה רבנו, כי משה רבנו לא שייך למשפחה שלו, אלא לכל עם ישראל. ככה גם בגין. בניגוד לנכד שלו, הוא אהב את הציבור המזרחי. אל תתנו שיטעו אתכם: בגין היה מחוייב פי אלף למאבק נגד דיכוי המזרחים, מאשר לעליונות המשפט".