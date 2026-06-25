טלטלה בתקשורת: העיתונאי הבכיר עוזב את 'ישראל היום'

הכתב והפרשן המדיני של עיתון "ישראל היום", אריאל כהנא, הודיע הבוקר (חמישי) על עזיבתו את המערכת בתום תשע שנים אינטנסיביות, לטובת אתגר מקצועי חדש ומסקרן בשוק העיתונות המקומי והבינלאומי.

כהנא חשף כי הוא נבחר להוביל ולהשיק את הגרסה הישראלית בשפה העברית של סוכנות הידיעות הבינלאומית JNS (Jerusalem News Syndicate), שנמצאת בתקופת תנופה משמעותית. השלוחה החדשה צפויה לעלות לאוויר בשבועות הקרובים, ולדבריו, היא תציג חדשות רציניות ואיכותיות תוך מיצוי מיטב הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר העומדים כיום לרשות ארגוני המדיה בעולם.

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תודה למרים אדלסון: "הצילו את מקור ראשון"

בדברי הפרידה שלו, ביקש כהנא להודות לעורך הראשי של "ישראל היום", עמר לחמנוביץ', על השנים הארוכות של החברות והליווי המקצועי, וכן לכלל עובדי ואנשי הצוות בקבוצה שליוו אותו במשך כמעט עשור של עשייה עיתונאית בחזית הסיקור המדיני.

חלק נכבד מדבריו הקדיש כהנא למוציאה לאור של העיתון, ד"ר מרים אדלסון: "תודה מיוחדת לד"ר מרים אדלסון שיחד עם שלדון ז"ל הצילו את ביתי הקודם 'מקור ראשון', עוד ב-2014. מאז זכיתי לראות מקרוב את המחויבות המוחלטת והאצילית שלהם לעם היהודי ולמדינתו".

ימשיך לסקר את התחום המדיני

ארגון החדשות JNS הוא גוף תקשורת בינלאומי מוערך המתמקד בסיקור העם היהודי ומדינת ישראל ברחבי העולם. כהנא הבהיר כי לצד השקת המהדורה הישראלית החדשה וניהולה, הוא ימשיך לשמש ככתב הבכיר של הרשת וימשיך לכסות מקרוב את התחום המדיני ואת המערכת הפוליטית הבינלאומית, לצד המשך הפעלת ערוציו הפופולריים ברשתות החברתיות.

"אז שמרו על קשר", חתם כהנא את הודעתו, "ותודה על תשומת לבכם לעניין זה".