עם סיום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי, המערכת המשפטית והפוליטית סוערת ומנתחת את ההשלכות. עו"ד ששי גז, מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, שוחח הבוקר (חמישי) עם ענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103fm, והציג ניתוח נוקב וחסר פשרות על המצב המשפטי הקיים ועל המחיר הציבורי הכבד שמשלמת המדינה.

"אני מאלה שחושבים שכל מה שקרה לעם ישראל בשלוש השנים האחרונות קרה בגלל המשפט הזה", קבע עו"ד גז נחרצות בפתח דבריו, כשהוא קושר בין ההליך המשפטי לטלטלות הלאומיות. "אני חושב שאת הרפורמה המשפטית הוא הביא לנו בגלל המשפט. אני חושב שאפילו ב־7 באוקטובר יש משהו מהמשפט הזה. כל מה שקרה רע לעם ישראל".

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"מדבר לבייס כי יש עוד מעט בחירות"

לדברי המשפטן הבכיר, האסטרטגיה של נתניהו על דוכן העדים פוצלה במודע לשתי חזיתות שונות לחלוטין. "המשפט הזה מנוהל כפול – אחד לבית המשפט, ושתיים לבייס, לקהל ולכל עם ישראל", הסביר גז.

"כשהוא אומר דברים כאלה, הוא הרי איש חכם. הוא יודע שמשפטים כאלה לא עוזרים לו בבית משפט ואפילו אולי מפריעים לו, אבל הוא אומר את זה כי העם ישמע ויש עוד מעט בחירות".

על אף שלב העדות המתקדם, עו"ד גז סבור כי הדרך לסיום הפרשה מחוץ לכותלי בית המשפט עדיין פתוחה, ומציע מתווה חילוץ משפטי. "אני לא חושב שהדלת נסגרה לגישור ולהסדר טיעון, ותמיד האמנתי שכך זה ייגמר. יכול להיות פתרון יצירתי, אם הנשיא יגיד לו שהוא חונן אותו אחרי שייקח אחריות על תיק 1000".

הסכנה בתיק 1000 והקריסה בתיק 4000

בניתוח הראיות והאישומים עצמם, מסמן עו"ד גז הבדל משמעותי בין התיקים השונים, ומזהיר כי דווקא תיק המתנות מהווה את האיום הממשי הגדול ביותר על ראש הממשלה.

"יש לו בעיה קשה מאוד בתיק 1000", פירש גז. "יש סכנה גדולה מאוד שהוא יורשע בתיק 1000, כי גרסתו היא שקיבל את המתנות האלה כחברות. הוא יודע שיש לו בעיה".

מנגד, בכל הנוגע לתיק וואלה-בזק, מעריך עו"ד גז כי האשמה החמורה ביותר תרד מהפרק בהתאם לאיתותים המוקדמים של הרכב השופטים. "תיק 4000 הוא התיק הרציני והחמור, והעבירה הכי קשה שם היא עבירת השוחד. בית המשפט אמר להם לרדת מתיק השוחד. אני לא מאמין שבית משפט יכול לחזור בו. הם לא מלאכים; גם אם הם הגיעו למסקנה שהם טעו באמירה, שמע אותם כל העם ושמע אותם הנאשם".