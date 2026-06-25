הבכיר באזהרה חמורה: זה המהלך הבא של איראן

ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) לשעבר, פרופ' יעקב נגל, מציג קו תקיף ומודאג בכל הנוגע לניהול המערכה בצפון וללחצים הבינלאומיים המופעלים על ישראל. בראיון שקיים עם יעקב ברדוגו, הזהיר נגל מפני השלכותיה של נסיגה מוקדמת מדי מרצועת הביטחון בלבנון, שלדבריו עלולה לייצר תקדים מסוכן שיקרין ישירות על גזרות נוספות.

"אני מפחד מהמדרון החלקלק", הבהיר פרופ' נגל בפתח דבריו. "אם ישראל תיסוג מלבנון לפני שביטחונה מובטח או לפני שחיזבאללה יתפרק מנשקו – והוא לא יתפרק מנשקו כל עוד המשא ומתן בין איראן לארצות הברית נמשך – אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב בעייתי".

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ציר הסחיטה האיראני

לדברי ראש המל"ל לשעבר, המשוואה שיוצרת איראן בין חופש השיט העולמי לבין הזירה המקומית מהווה כלי סחיטה יעיל מול המערב, שאת מחירו עלולה לשלם ישראל אם לא תפגין נחישות.

"איראן יכולה לומר בשולחן המו"מ: 'מצרי הורמוז חשובים לכם? אז שישראל תיסוג מלבנון'", הסביר פרופ' נגל את המנגנון הדיפלומטי המסוכן. הוא הוסיף כי לדעתו תיאבון הטרור של ציר הרשע רק יגבר בעקבות הישגים כאלו: "אחר כך אפשר להרחיב את הדרישות גם לרצועת עזה, לאחר מכן ליהודה ושומרון, ובהמשך לסוגיות נוספות".

פרופ' נגל סיכם את דבריו בהדגשת חוסנה הלאומי של המדינה אל מול האיומים הללו, וציין כי ישראל היא מדינה חזקה ואיתנה שיכולה לעמוד על עקרונותיה הביטחוניים.