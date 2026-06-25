מוזיאון בית אוסישקין פותח שוב שעריו עם צופן לעבר

בלב הטבע והנוף הייחודיים והמרהיבים של הגליל העליון שוכן לו מוזיאון לטבע, הוא בית-אוסישקין.

מסביבו אוצרות טבע ישראליים: עמק החולה, מקורות-הירדן, הגליל, הר החרמון והגולן. בתוך הבניין היפיפה תמצאו פעילויות, תצוגות ותערוכות – חובה לכל המבקרים בצפון.

המוזיאון הוא מרכז לחקר ההיסטוריה, הטבע והנוף הייחודיים של עמק החולה, ארץ מקורות הירדן, הגליל הגולן והחרמון.

נלך אחורה בזמן.

היוזמה להקמת המוזיאון באה בעקבות התכניות ליבוש החוּלה בראשית שנות ה- 50, מתוך חשש שהתעורר שמא יעלם חלק מהנוף ומעולם החי והצומח עם ייבושה. במוזיאון אוסף זואולוגי ייחודי ומרשים אשר חלקו מוצג בדיורמות בנות שישים שנים ויותר, ודרכן ניתן לחוות את נופו ועושרו של אגם החולה, שאיננו עוד.

מפעל הנצחה לאוסישקין

המוזיאון ממוקם במבנה מרשים שנבנה במיוחד עבורו בראשית שנות ה-50 של המאה הקודמת, והמימון להקמתו הושג בעזרת הקרן הקיימת לישראל, כמפעל הנצחה לזכרו של מנחם אוסישקין, שעמד שנים רבות בראש הקרן.

ענת ניסים מנהלת המוזיאון מספרת שבמוזיאון תצוגות ואוספים ממגוון בתי הגידול והנופים של אזור צפון הארץ, הגולן והחרמון, ותערוכה מיוחדת המוקדשת לחיי האדם באזור בתקופת התנ"ך, על סמך ממצאים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בתל דן.

התצוגה- מונה כ-300 עורות של בעלי חיים קטנים וגדולים וגלגלות המאוחסנים במחסני המוזיאון. אוסף זה מיועד למטרות מחקר ולימוד בלבד.

שביל ישראל מתחיל ומסתיים כאן

בית אוסישקין הינו בסיס נהדר לכל טיול בצפון. קודם כל, הוא הצעד הראשון (או האחרון…) על שביל ישראל – ולכן, הוא הפך למרכז מידע חשוב למטיילים. בזכות המיקום, הוא נוח במיוחד גם כבסיס למגוון אטרקציות בצפון כגון טיולים בצפון הארץ, ואל הר החרמון, ארץ מקורות הירדן – נחל דן, הבניאס, נחל שניר, אטרקציות בגולן ובצפון, אגמון החולה, מעקב אחר נדידת ציפורים וכן הלאה.

אגב, שביל חוצה ישראל, לא תאמינו, דורג על ידי הנשיונל ג'אוגרפיק כאחד מ- 20 שבילי הטיולים היפים בעולם. עוד סיבה טובה להגיע לצפון.