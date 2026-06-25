הרצח ה-136 במגזר הערבי: צעירה בת 19 נורתה למוות ברמלה

צעירה בת 19 נורתה למוות במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) בשכונת ג'ואריש שברמלה.
כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, לצד מצוד אחר החשוד בירי.
על פי הודעת המשטרה, שוטרי מרחב שפלה ותחנת רמלה, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, הגיעו לזירה זמן קצר לאחר קבלת הדיווח והחלו באיסוף ממצאים וראיות.
במקביל, הכוחות פועלים לבידוד הזירה ולסריקות נרחבות במטרה לאתר את החשוד במעשה.
בשלב זה טרם נעצרו חשודים, והרקע לירי נמצא בבדיקת המשטרה.
הרצח מצטרף לגל האלימות המתמשך בחברה הערבית, והוא מעלה ל-136 את מספר הנרצחים במגזר הערבי מאז תחילת השנה.
החקירה נמשכת.
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