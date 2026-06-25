הרקע נבדק: חייל צה"ל חולץ מעיירה פלסטינית לאחר שנמצא אזוק

שוטרי מחוז ש"י חילצו הבוקר (חמישי) חייל צה"ל מהעיירה הפלסטינית תרקומיא, לאחר שהתקבל דיווח כי הוא נמצא אזוק בלב היישוב.

על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא פלילי, והחקירה צפויה לעבור לידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). על פי הודעת המשטרה, מנגנוני הביטחון הפלסטיניים דיווחו על אדם הלבוש במדי צה"ל שנמצא אזוק בעיירה. בעקבות הדיווח פעלו במהירות שוטרי תחנת חברון ממחוז ש"י, חברו לגורמים בשטח וקיבלו את החייל לידיהם. החייל הועבר למקום מבטחים ומשם לתחנת המשטרה בחברון.

עוד באותו נושא לא בעזה או לבנון: מנהרה נחשפה במזרח ירושלים חדשות סרוגים

החשד: סכסוך פלילי

מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, אשר לא היה חמוש בעת האירוע.

במשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע להימצאותו בעיירה הפלסטינית הוא סכסוך פלילי, ולא אירוע בעל רקע ביטחוני.

לאחר חילוצו, הועבר דיווח על המקרה לגורמי המשטרה הצבאית החוקרת, אשר צפויים לחקור את נסיבות האירוע ואת אופן הגעתו של החייל לשטח הרשות הפלסטינית.

בשלב זה החקירה נמצאת בראשיתה, וטרם פורסמו פרטים נוספים על נסיבות המקרה או על מעורבים נוספים.