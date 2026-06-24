2:0 לשוויץ על קנדה. שתיהן בשלב הבא; בוסניה מובילה על קטאר

המחזור השלישי של מונדיאל 2026 נפתח במשחקי מקבילים של נבחרות בית ב'.

המארחת קנדה שניצחה את קטאר 6:0 והבטיחה מקום בשלב הבא פגשה את שוויץ שניצחה את בוסניה הרצגובינה. במחצית התוצאה היא שוויון 0. עם פתיחת המחצית עלתה שוויץ ליתרון משער של ורגאס ומנזמבי הכפיל בדקה ה-57. בעקבות כך שוויץ במקום הראשון עם 7 נקודות וקנדה עם 4 במקום השני.

במשחק המקביל: בוסניה הרצגובינה עלתה ליתרון כפול מול קטאר בדקה ה-29 ובדקה ה-34. הקטארים צימקו בדקה ה-42. המפסידה תודח מהמונדיאל, המנצחת תשיג 4 נקודות וככל הנראה תמשיך לשלב הבא של 32 הגדולות.

בהמשך הלילה (1:00) מרוקו עם 4 נקודות תפגוש את האיטי שהפסידה פעמיים והודחה מעשית. ברזיל עם 4 נקודות תפגוש את סקוטלנד שהשיגה 3 נקודות בניצחון על האיטי. ברזיל תרצה לנצח כדי לעלות ראשונה מהבית (בהנחה שמרוקו תביס את האיטי). תיקו יעלה את ברזיל מהמקום השני, אבל הפסד עלול לסבך אותה בהמשך עם נבחרות חזקות יותר.

בשעה 04:00 בית א' יפגיש את מקסיקו שתעלה מהמקום הראשון מול צ'כיה עם נקודה אחת והיא חייבת ניצחון כדי לעלות שלב (אולי מהמקום השלישי). דרום קוריאה עם 3 נקודות תפגוש את דרום אפריקה וגם פה: ניצחון קוריאני יעלה אותה שלב וידיח את האפריקנים. ניצחון סנסציוני של דרא"פ בשילוב איבוד נקודות של תיקו ישלח אותם ל-32 הגדולות.