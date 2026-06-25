20 שנה לחטיפת גלעד שליט: יומן המבצעים נחשף לראשונה

20 שנה לחטיפת גלעד שליט: ארכיון צה״ל במשרד הביטחון חושף את יומני המבצעים מיום החטיפה.

הימים, ימי המונדיאל בגרמניה, כוח שיריון יוצא ל'כוננות עם שחר' בסמוך לגדר. חוליית מחבלים שחדרה ממנהרה מפתיעה את הטנק מאחור, יורה לעברו טיל ואז מתקרבת לטנק הפגוע חוטפים את גלעד שליט. בשעה 05:13 מופיע הדיווח הראשון ביומן המבצעים על שמיעת פיצוצים רבים במרחב כרם שלום והנחה כי מדובר בנפילות. דקה לאחר מכן, בשעה 05:14 כבר מופיע ביומן המבצעים צמד המילים "יש נפגעים". התיעוד הנדיר שנחשף לראשונה מציג בכתב יד של הסמבצ"ית בחמ"ל החטיבה את הרגעים שבהם מתגבשת ההבנה כי חייל צה"ל נחטף, רגעי חוסר הוודאות והמאמץ המבצעי שהתנהל בזמן אמת כדי להבין את שהתרחש ולנסות לאתרו. 05:13 "...שומע ילקוטים (יריות) לכיוון הע' שלו ונשמעים פיצוצים רבים במרחב כ"ש (כרם שלום). מדובר בנפילות" 05:16 "להקפיץ מסק"רים (מסוקי קרב)" 05:19 "חיילים בגדר. יש נפגעים"

תחילת האירוע: שמיעת ילקוטים ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

(לא צוינה שעה) "נ"ט לעבר ת"מ + יריות. יש נפגעים. פר"ת 224-225 ככה"נ חצייה של שני אנשים החל מטז"מ. הוקפץ מסוק. כרם שלום סגור. הרוגים בפנתר. מחבל בתוך התעלה ב224"

נ"ט על הכוחות. הרוגים בפנתר ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

05:37 "בטנק פנתר א' בטוח הרוג אחד"

05:40 "בת"מ מחבל במדרגות!"

לא ידוע איפה - חניבעל ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

שעה וחצי אחרי האירוע מתחילה להתגבש התמונה כי יש שני הרוגים בטנק, חייל אחד פצוע ועוד חייל אחד שחסר

06:37 "מחבל אחד- 227 הרוג. מחבל 2- ת"מ- במדרגות הרוג"

06:40 "חסר חייל בטנק"

06:44 "חניבעל"

06:48 "חייל אחד מהטנק לא ידוע איפה! – חניבעל"

נמצא ב-225 על הגדר שכפ"צ וקסדה

עוד שעה חולפת וגששים מתחילים למצוא סימנים לחייל שנעדר, כשהם מוציאים את הציוד האישי של החייל.

07:46 "לא נמצאו סימני גרירה של החייל אך נמצא ב-225 על הגדר שכפ"צ וקסדה"

קסדה ושכפ"ץ על הגדר ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

עוד 20 דקות חולפות והחייל הנעדר מקבל שם, שילווה את מדינת ישראל למשך 5 שנים:

08:00 זיהוי גלעד שליט – "שם החייל החטוף: גלעד שליט"

שם החטוף - גלעד שליט ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

09:52 "בתוך השטח יש זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף"

לקראת הצהריים מתחילים לעשות חיתוכי מצב ומתחילים לגבש את מסלול החטיפה:

13:38 "השכפ"צ של החייל החטוף נמצא אצל ק. הגששים (קצין הגששים) ונמצאו עליו סימני דם ורסיסים".

(לא צוינה שעה) סיכום חיתוך מצב:

"החייל כנראה חי, לא ידוע איפה הוא, יכול להיות שהוא לא באזור שלנו, הפיגוע הוא של החמאס.

מגלגלים את הפיגוע כבר 3 שבועות בערך והוא לא קשור למבצע ולאירועים שהיו ברצועה. יכול להיות שהיה תצפיתן במנהרה וראה את המסק"רים.

יכול להיות שזה יתפתח להסלמה רבתית בעקבות החטוף. אולי יכנסו פנימה (קפיצה לרוחק) יש אפשרות שהחטוף כבר לא בג' שלנו והוא יותר צפונה"

חיתוך מצב ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

לקראת הערב, החמ"ל מתחיל להתמודד עם עיתונאים שמגיעים לגזרה. ומבקש לסגור את השטח בצו שטח צבאי סגור.

16:34 קודקוד מזהה את העקבות של החייל באזור המשאבה 400 – מ – 223 224 איפה שחושבים שאזור פיר המנהרה"

17:38 "מסתובבת שמועה שהחייל החטוף הועבר דרך מנהרה למצרים כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר ולהתמקח על החזרתו. מהימנות המידע אינה ברורה"

השמועה: החייל נחטף במנהרה לעזה ( ארכיון צה״ל במשרד הביטחון )

גלעד שליט נחטף חי וככל הנראה גם לא פצוע, והועבר לרפיח ומשם לדירות מסתור שונות.

במשך השנים לא הותר לנציגי הצלב האדום לבקר אותו. אולם התקבלו ממנו שלושה מכתבים, אחד מהם כשלושה חודשים אחרי החטיפה. בדיוק שנה אחרי החטיפה פורסם סרטון וידאו בו הוא מקריא את הטקסט שחמאס הכתיב לו.

בשנת 2011, לאחר מאבק ארוך, נכנעה ממשלת נתניהו ואישרה החזרת 1,017 מחבלים בהם יחיא סינוואר ועוד עשרות רוצחים ואסירי עולם.

ישראל יצאה למצוד אחרי חוליית החוטפים. בשנת 2008 חוסל סמי אל־חמאידה בהמשך חוסלו גם עבדאללה עלי לאבד, כשטיל נורה למנהרה בה הסתתר. חאלד אבו בכרה נהרג ב-2013 בקריסת מנהרה. מפקד החולייה, עבד א־רחמן אל־מובאשר, נהרג מקריסת מנהרה ב-2015.

מוחמד סרסק, תושב רפיח שהיה אחד משוביו של שליט והפך לימים לשחקן נבחרת פלסטין בכדורגל, נעצר בינואר 2009 במהלך מבצע עופרת יצוקה על ידי כוחות הביטחון. ב-10 ביולי 2012, לאחר שפתח בשביתת רעב, הוא שוחרר ממעצר מנהלי בעקבות לחץ בין לאומי על ישראל והוגלה לאירלנד.