רווקות בציבור הדתי: להפסיק לקרוא לזה “מאוחר”

תכנית הנשים של סרוגים “הדתיות האלה”, בהנחיית אורטל ברזילי והדר בן חמו, העלתה לדיון נושא רגיש, כואב אבל גם מלא תקווה: רווקות בציבור הדתי.

השבוע השתתפו: ד״ר מלכהלי בלוי חנוכה מנהלת השדולה למען האישה הדתית והחרדית, תמי שטיינברגר מרצה להתפתחות אישית והכנה לזוגיות, מיכל יזרלוביץ' יזמית דאבל הכרויות ואוריה אסולין שחקנית ובמאית וגם... רווקה.

במהלך הפאנל ביקשו המשתתפות לעצור מול המושג “רווקות מאוחרת” - ולשאול האם בכלל נכון להשתמש בו. הרי אם אנחנו מאמינים שלכל דבר יש זמן, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה “מאוחר”. רווקות היא רווקות, וכשזה מגיע - זה מגיע.

ד״ר מלכהלי בלוי חנוכה סיפרה על פעילות השדולה למען האישה החרדית והדתית, שפועלת במגוון תחומים הקשורים לבניית בית, זוגיות, משפחה ומענים ציבוריים לנשים דתיות וחרדיות. תמי שטיינברגר שיתפה מהמקום המקצועי והאישי שלה במפגש עם רווקות, עם הקשיים, התקווה, השאלות והצורך בליווי אמיתי.

מיכל יזרלביץ׳ דיברה על עולם ההיכרויות ועל הצורך ליצור יותר חיבורים, ואוריה אסולין הביאה קול אישי, חי, מצחיק וכנה מתוך החוויה עצמה.

בפאנל עלתה גם החשיבות של מודעות לשמירת פוריות, לצד שיחה קלילה יותר על סגולות, קברי צדיקים, אהבה והרצון הפשוט להיראות ולהיות אהובים.

אחת הקריאות המרכזיות שעלו הייתה לא להשאיר את הרווקים והרווקות לבד. לשאול, לחשוב, להציע, לחבר. אפילו במוצאי שבת - לשאול חברה: “יש לך רעיון למישהו?”. כי ככל שיש לרווק או לרווקה יותר הצעות, כך גדלה התחושה שהם נראים, שרוצים בטובתם, ושיש מי שחושב עליהם. לפעמים עצם ההצעה מעלה את הביטחון ומזכירה לאדם שהוא לא לבד.

את הפאנל חתמה הדר בן חמו במסר של אהבה: לזכור שגם בתוך החיפוש, גם בלי זוגיות, כל אדם אהוב תמיד - מתוך אהבה עצמית אמיתית וחיבור לבורא.