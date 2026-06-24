סקר מנדטים: איזנקוט מתחזק; בנט ממשיך לרדת; סמוטריץ' יכול לחייך

ארבעה חודשים לפני הבחירות המגמות נמשכות. סקר כאן 11 הערב של מכון קנטאר בניהול דודי חסיד מעלה כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום היה הליכוד המפלגה הגדולה ביותר אבל איזנקוט מצמצם פערים. מנגד במפת הגושים נתניהו מתחיל לעלות.

על פי הסקר הליכוד היה זוכה ב-24 מנדטים, אבל איזנקוט מתקרב עם 22. בנט ולפיד ממשיכים בצלילה החופשית וכעת הם כבר על 16 מנדטים.

ישראל ביתנו וליברמן מפתיעים עם 10 מנדטים בסקר הזה, דו ספרתי ראשון לליברמן אחרי תקופה ארוכה. הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 כמו עוצמה יהודית של בן גביר.

במפלגות החרדיות ש"ס יורדת ל-8 מנדטים ויהדות התורה תקועה על 7. סמוטריץ' מתחזק ל-5 מנדטים אחרי תקופה ארוכה מתחת לאחוז החסימה והמפלגות הערביות מחלקות 10 מנדטים עם 6 לחד"ש-תע"ל ו-4 לרע"ם.

במפת הגושים: לקואליציה יש 53 מנדטים מול 57 מנדטים של גוש האופוזיציה ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות.