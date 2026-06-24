חשיפת i24: השקר של יונתן אוריך בחקירת פרשת פלדשטיין

יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך, שיקר בחקירתו כאשר טען כי לא ידע על מעצרו של אלי פלדשטיין ועל קיומה של החקירה בזמן שהחליף את מכשיר הטלפון שלו ומחק את ההתכתבויות – כך חשף הערב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

כזכור, למחרת פתיחת החקירה ומעצרו של פלדשטיין, החליף אוריך את מכשיר הטלפון הנייד שלו ולא גיבה את ההתכתבויות שהיו עליו. בעקבות צעד זה, הואשם אוריך בעבירה חמורה של השמדת ראיה ושיבוש הליכי חקירה.

גרסת אוריך בחקירה: "אף אחד בלשכה לא ידע"

בחקירתו במשטרה, ניסה אוריך להדוף את ההאשמות וטען כי החלפת המכשיר הייתה מקרית לחלוטין ולא קשורה לחשדות.

חוקר: "אני אומר לך שאתה ביצעת את המחיקה הזאת בתאריך הזה בכוונה למחוק ראיות ולשבש חקירה".

אוריך: "זה בלתי אפשרי, מכיוון שלא ידעתי על החקירה או על המעצר של פלדשטיין לפני שדווחו בתקשורת וזה קרה רק כמה ימים לאחר מכן. למעשה אף אחד אצלנו בליכוד או בלשכה לא ידעו שהוא נעצר למשך כמה ימים. באותו זמן אף אחד לא ידע. לא רק אני".

העובדות: לשכת רה"מ עודכנה בזמן אמת

אלא שהערב מתברר כי גרסתו של אוריך קורסת אל מול העובדות. בניגוד לטענתו לפיה דבר המעצר נודע בלשכה רק לאחר הפרסומים בתקשורת – שנעשו לראשונה באופן מרומז מאוד על ידי מיכאל שמש ב-30 באוקטובר 2024 – בלשכת ראש הממשלה ידעו על הדרמה כבר ב-27 באוקטובר.

עובדתית, ראש השב"כ רונן בר עדכן אישית את ראש הממשלה בנימין נתניהו על מעצרו של פלדשטיין עוד באותו היום שבו נעצר (ה-27 באוקטובר). בעקבות העדכון, כל לשכת ראש הממשלה, ובכלל זה אוריך עצמו, הייתה מודעת היטב לקיומה של החקירה הרגישה – שעות ספורות בלבד לפני שאוריך מיהר להחליף את מכשיר הטלפון שלו ולהעלים את הראיות.