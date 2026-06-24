מנהל בית הספר מהצפון שהפך ללוחם ההסברה שלנו בעולם הערבי

מאז השבעה באוקטובר, כולנו מחפשים דרכים להסביר לעולם את צדקת דרכנו. ישבתי לשיחה מרתקת עם מי שלקח את המשימה הזו על הכתפיים שלו בדרך הכי אמיצה שיש.

נאיל זועבי, מנהל בתי ספר מהצפון במשך למעלה מ-20 שנה, הפך בשנתים וחצי האחרונים לאחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר ברשתות התקשורת של העולם הערבי.

כששוחחתי עם נאיל, ביקשתי להבין איך זה מרגיש לעמוד מול מכונת ההסתה הבינלאומית. זה לא פשוט, הוא שיתף אותי. היו ראיונות שבהם האשימו אותי מהשנייה הראשונה ועד האחרונה בשותפות לרצח, רק בגלל שאני ישראלי. ההתמודדות הקשה יותר היא לא עם המראיין, אלא מול הפרשנים באולפנים שיוצאים מגדרם, תוקפים אותי אישית וצועקים.

אבל נאיל לא מתרגש מהרעש. הוא מצא את הנוסחה המנצחת שלו: "אני תמיד נכנס לראיון עם עובדות מוצקות. כשאין להם מה להשיב הם מתחילים לקלל. במצב הזה, אני יודע שניצחתי".

האמת על איראן: הם מחריבים את המזרח התיכון

במהלך השיחה שלנו, נאיל הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מי הוא האויב האמיתי. אנשים צריכים להבין: האויב האמיתי הוא איראן. הם נמצאים בלבנון, בסוריה ובעיראק ולא מתכוונים לעזוב. בעוד ישראל רוצה רק לשמור על הביטחון שלה, איראן מחריבה את המדינות הללו מבפנים, מפרקת את סוריה לחלקים, ושולטת במיליציות שפוגעות בריבונות הלבנונית.

נאיל הדגיש בפניי כי המלחמה הנוכחית היא לא נגד לבנון, אלא נגד זרוע הטרור האיראנית: חיזבאללה הוא חלק בלתי נפרד מאיראן האידיאולוגיה, הכסף והלוגיסטיקה הם איראניים. לא אכפת להם מהכלכלה הלבנונית או מהאזרח הלבנוני, אכפת להם רק האינטרס האיראני להחזיק את ישראל בנקודת חיכוך.

המסר הישיר לאזרחי ערב

לפני שנפרדנו, ביקשתי מנאיל להעביר מסר אישי, כפי שהוא עושה בשידוריו, המופנה ישירות לצופים בעולם הערבי. זהו המסר שהוא ביקש להעביר דרכנו:

"ישראל רוצה שלום, ואני אומר זאת בביטחון מלא. אנחנו מושיטים יד לשלום לכל מדינות ערב ולכל אזרח ערבי. אין לישראל שאיפות טריטוריאליות לא במצרים, לא בסוריה ולא בלבנון. כל מה שישראל עושה הוא לשמור על הביטחון של התושבים שלה. אנחנו רוצים לחיות במזרח התיכון בביטחון ובשלום, ולהציע זאת לכל אזרחי האזור ערבים, יהודים וישראלים כאחד".

"אנחנו חייבים להמשיך להגיב, לא להשאיר את השקרים שלהם באוויר, ולהציף את האמת בכל מקום, סיכם נאיל. מבחינתי מדובר באחד הקולות החשובים ביותר שנשמעים כיום בתוך המרחב שבו רובנו לא מצליחים להשמיע את קולנו".