דיווח: השרים הבכירים לשעבר יצטרפו למפלגה של גלעד ארדן

שעות ספורות לאחר שהודיע במפתיע על פרישתו מתפקיד יו"ר התעשייה האווירית, השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן ממשיך לבנות את המפלגה החדשה שלו.

על פי דיווח של הפרשנית הפוליטית דפנה ליאל (חדשות 12), מאחורי הקלעים מתנהלות ביממה האחרונה שיחות מתקדמות בין גלעד ארדן, ח"כ יולי אדלשטיין והשרה לשעבר אילת שקד, במטרה לבחון הקמת פלטפורמה פוליטית חדשה וריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת.

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בשלב זה, המגעים בין השלושה מוגדרים כראשוניים ומגששים בלבד, ועל פי הדיווח כרגע עוד לא התקבלו החלטות סופיות לגבי אופי החיבור, מי יעמוד בראש הרשימה או מה יהיו קווי היסוד שלה. עם זאת, עצם קיומן של השיחות בין שלושת הבכירים, המזוהים עם האגף הלאומי-ליברלי, מעורר עניין רב במערכת הפוליטית, בייחוד על רקע המשברים האחרונים בקואליציה סביב חוקי הגיוס.