"השנאה לחרדים הופכת יותר ויותר מוצדקת"

מגיש כאן רשת ב', עקיבא נוביק מצביע על תופעה לפיה החרדים השניאו את עצמם על הציבור בישראל. "הולכת ומתגברת בישראל שנאת חרדים. זה כבר הרבה יותר מכעס, מעלבון, ממחלוקת חריפה. זאת שנאה מבעבעת, יוקדת. תיעוב עמוק של ציבור" כתב הערב נוביק ברשתות החברתיות.

הדברים באים על רקע ההפגנות החרדיות נגד הגיוס, שהפכו לחסימות כבישים המוניות ועצרות ענק נגד "מעצר עריקים". "קשה מאד שלא לחשוב מה היה קורה אילו אחינו החרדים היו לפחות עושים כאילו שבאמת כואב להם הקושי של אחיהם. כאילו שבאמת יש להם כוונה להשתתף בקושי הזה".

חסימת התנועה בכביש מספר 1 ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הערב נערכה מחאת רכבים של החרדים נגד חוקי הגיוס. מאות רכבים פתחו בנסיעה איטית בכבישים המהירים וגרמו לעומסי תנועה כבדים בכביש 1, בכביש 4 ובכביש 6.

"אבל בכל פעם שנציג ציבור חרדי חוזר על השקר שלפיו הם אינם מתגייסים כי 'הצבא לא ערוך'. או על השקר שלפיו מדינת ישראל רודפת את לימוד התורה. או על השקר שלפיו יש הסכמה על גיוס נערי שוליים. ובכל פעם ש"לומדי התורה הטהורים" מתפרעים ברחובות, או יוצאים לחופשת 'בין הזמנים' הנפשעת שלהם - השנאה הזאת מתגברת".

"ולמרבה הצער, והכאב, השנאה הזאת הופכת יותר ויותר מוצדקת", הוא סיכם בצער.