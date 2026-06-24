כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר רכב עם חשודים שחצו את המרחב הביטחוני במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון, והיוו איום ישיר על כוחותינו הפועלים באזור. מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את החשודים במטרה להסיר את האיום המיידי.

בצה"ל הבהירו כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". התקיפה הנוכחית מצטרפת לשורת תקריות דומות שהתרחשו בימים האחרונים באותו מרחב.

הפרות חוזרות ונשנות

כידוע, זו הפעם השלישית תוך 48 שעות שבה מדווח על ניסיון של גורמים עוינים לתקוף את כוחות צה"ל בדרום לבנון. רק הבוקר (רביעי) תקפו כוחות סיירת גבעתי שני מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו למרחב הביטחוני ברכס עלי טאהר והיוו איום על הלוחמים.

אתמול (שלישי) נרשמו שתי תקריות נוספות באותו אזור. בשעות הבוקר זוהתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל במרחב הביטחוני, ובסגירת מעגל מהירה תקפו הכוחות את המחבלים צפונית למרחב. מספר שעות לאחר מכן, זוהו ארבעה מחבלים רכובים על דחפור ואופנוע שחצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

נחישות ישראלית

על רקע ההפרות החוזרות, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר השבוע כי ישראל לא תסוג מדרום לבנון גם אם תהיה דרישה אמריקנית לכך. "200 אלף תושבים לא יחזרו. אין תושבים ואין מחבלים. לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צה"ל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על הישובים מתוך השטח עצמו" אמר השר.

כוחות צה"ל נותרים פרוסים לאורך המרחב הביטחוני במרחק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל ולבנון, עם שליטה מבצעית על הרכסים הגבוהים ברכס עלי טאהר ובסביבתו. הכוחות ממשיכים לפעול להשמדת איומים ולמניעת ניסיונות פגיעה בלוחמים ובאזרחי ישראל.