דרמה פוליטית בשמאל: רונן צור פורש מהפריימריז של "הדמוקרטים"

היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת רונן צור הודיע על פרישתו מהמרוץ בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על הכיוון האידאולוגי שבו, לדבריו, צועדת המפלגה בשנים האחרונות. בהצהרה שפרסם טען צור כי המפלגה מתרחקת מהמרכז הפוליטי ומאמצת עמדות שעלולות להקשות עליה להפוך לשותפה בממשלה עתידית.

לדברי צור, הסיבה המרכזית להחלטתו לפרוש נעוצה בתהליך שאותו כינה "ממדניזציה", רמז לקו הפוליטי המזוהה עם גורמים בולטים במחנה השמאל. לטענתו, מגמה זו משנה את אופייה של המפלגה ומרחיקה ממנה ציבור רחב של מצביעים פוטנציאליים.

"זו מפלגה שקרובה לעופר כסיף", אמר צור. "התהליך של ממדניזציה יפריע לה אפילו להיות חלק מהקואליציה הבאה". לדבריו, ככל שהמפלגה תמשיך לנוע לכיוון אידאולוגי חד יותר, כך יקטנו סיכוייה להשתלב בגושי שלטון עתידיים ולהשפיע מתוך הממשלה.