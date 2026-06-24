רבנים ספרדים לרב דוד יוסף: "התנצל בפני הנשים שנפגעו"

במכתב ששיגרו היום (רביעי) לרב הראשי דוד יוסף, הרב יהודה שלוש והרב רפאל דלויה בשם "אגוד חכמי המערב בארץ ישראל", מביעים הרבנים "חשש ודאגה" מהתנהלותו הציבורית של הרב הראשי הספרדי. המכתב בא על רקע ההתבטאות של הרב דוד יוסף בכנס סגור לבלניות, ששם קרא בכנס סגור למחות נגד נשים הטובלות ללא בלנית ואמר: "תרימו קול ותצעקו"

הולך בקו של אחיו במכתב, רבני הארגון פתחו בחשש שלהם מהקו שהולך בו הרב הראשי הספרדי. "אנחנו מביעים חשש ודאגה מהאפשרות שכבוד תורתו בוחר לאחרונה להמשיך בקו הציבורי מעורר המחלוקת של אחיו רבי יצחק יוסף" כתבו "אשר נהג לדאבון הלב להעמיק תחושות של ניכור ופילוג בקרב חלקים רחבים מן הציבור". "בתורה לא מצאנו מקום לפגיעה בכבודן של נשים" בעיקר המכתב כתבו הרבנים לרב דוד יוסף: "בתורה לא מצאנו מקום לפגיעה בכבודן של נשים, בוודאי לא בנשים הבאות מרצונן החופשי, מתוך אהבת ה', והרצון לשמור על טהרת הבית היהודי ולקיים את מצוות הטבילה ולהיטהר".

מכתב הרבנים לרב דוד יוסף ( צילום: אגוד חכמי המערב בא"י )

לדבריהם, ההתבטאויות האחרונות מצטרפות לשורה של סוגיות שבהן עסק הרב יוסף בנוגע למעמדן של נשים, ובהן גם התחייבותו שלא להעניק תעודות לרבניות שיעמדו במבחני ההסמכה.

הרבנים מוסיפים כי הציבור מצפה שפסיקותיו והחלטותיו של הרב הראשי יהיו תואמות למעמדו הממלכתי ולמחויבותו לחוק.

התעלמות מרגשותיהן של הנשים

בחלק חריף במיוחד במכתב יוצאים הרבנים נגד מה שהם מגדירים ניסיון לכפות על נשים את אופן קיום מצוות הטבילה.

"נדמה שאתה מבקש לעשות שימוש בסמכות שנויה במחלוקת, אשר אין לה עיגון בדין או בחוק, כדי לכפות על נשים את אופן קיום מצוות הטבילה בהתאם לשיקול דעתך, תוך התעלמות מרגשותיהן וכוונותיהן" כתבו.

עוד הוסיפו כי התורה אינה שייכת לאדם אחד או לקבוצה מסוימת.

"ראוי לזכור כי התורה אינה נחלתו הבלעדית של אדם זה או אחר, ולא נמצאת בבעלותה של מועצת רבנים, מכובדת ככל שתהיה, העומדת בראש מפלגה פוליטית".

למנוע חילול השם

הרבנים טוענים כי יש לבחון גם את ההשלכות הציבוריות של ההתבטאויות.

"ראוי לכולנו לזכור כי לצד השמירה על ערכיה של התורה ושל ההלכה, יש לתת את הדעת גם לאחריות הכבדה למניעת חילול השם" נכתב.

במכתב הרבנים הדגישו שדווקא בשל חשיבותם של ערכי התורה, קיימת חובה להקפיד גם על כבוד האדם ועל האופן שבו נתפסת היהדות בעיני הציבור הרחב.

את מכתבם סיימו הרבנים בקריאה לרב הראשי: "מן הראוי לשקול התנצלות בפני ציבור הנשים שנפגע, לנקוט גישה מאחדת ומרגיעה יותר, ולחזק את אמון הציבור בכך שפעולותיך מונחות על ידי טובת הציבור והמחויבות לערכי התורה"