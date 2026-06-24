חמישה חודשים אחרי הלידה: הזמרת הגר יפת חושפת היריון נוסף

הזמרת הגר יפת מרגשת את עוקביה: חמישה חודשים בלבד לאחר שילדה את בתה בינואר האחרון, חשפה יפה כי היא מצפה לילד נוסף.

את הבשורה המשמחת בחרה יפה לשתף בדרך מקורית ומרגשת במיוחד. בפוסט שהעלתה לרשתות החברתיות היא נראית לצד בתה, כשהיא מקריאה ספר שעל כריכתו נכתב: "איך לספר לעולם שאני שוב בהיריון - המדריך מאת הגר יפת".

בהמשך שיתפה הזמרת גם סרטון מרגש שבו תיעדה את רגע גילוי ההיריון, רגע שזכה לתגובות רבות מצד עוקביה.

המשפחה ממשיכה להתרחב

רק לפני חמישה חודשים הפכה יפה לאמא, וכעת היא כבר מתכוננת להרחיב את המשפחה פעם נוספת. אין ספק שהבשורה המרגשת הצליחה לשמח רבים מעוקביה, שמיהרו לאחל לה היריון קל ובריא.