בתום מצוד ארוך על המבוקש חוסל סוחר אמל"ח בצפון השומרון

כוח של דובדבן חיסל את המחבל מחמד זאיד שעסק בסחר נשק במרחב יאמון בצפון השומרון.

זאיד הוא סוחר אמל"ח מוכר שמכר נשק למחבל אשר ביצע ירי ופצע שני חיילי צה״ל באורח קשה במעבר ריחן ב-7 במאי 2025. בצה"ל ובשב"כ הכריזו עליו כמבוקש ובעבר נעשו מספר פעילויות כדי לעצור אותו.

במהלך הפעילות הנוכחית, שנמשכה למעלה מ-4 שעות, בוצע מרדף אחר המחבל שהסתתר במספר מבנים ובמסתור בשטח פתוח. בשיתוף פעולה בין אמצעי חוזי ואיסוף מודיעין, הכוחות הצליחו לפגוע ולחסל את המחבל לאחר שיצא ממסתור בשטח פתוח וקפץ לעבר הכוחות.

מספר חשודים ששהו עם המחבל נעצרו, כמו גם ערבים שנחשדים בסיוע למחבל הנמלט.

דובר צה"ל מסר בהודעה משותפת עם השב"כ: "מוקדם יותר היום (ד'), במהלך פעילות משותפת במרחב יאמון שבחטיבת מנשה, לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ חיסלו את המחבל מחמד זאיד. המחבל הסתתר במספר בתים במרחב הכפר ועל פי הערכה היה בעל נגישות לנשק. במהלך המעצר המחבל ניסה להימלט והיווה סיכון לביטחון הכוחות.

זאיד, שהתגורר בכפר יאמון, תפקד כסוחר אמצעי לחימה ואף העביר נשק למחבל שירה ופצע שני לוחמי צה״ל באורח קשה בשנת 2025.

צה"ל ושב"כ פעלו בעת האחרונה למעצרו של מחמד זאיד, שניסה להימלט תקופה ארוכה. כאמור בעת נסיון מעצרו ניסה לפגוע בכוח וחוסל במקום. כוחות צה״ל ושב"כ ממשיכים לפעול לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, לרבות סוחרי אמצעי לחימה המאפשרים מימוש מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל".