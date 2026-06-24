אחרי סיום עדותו: משפט נתניהו יתנהל 5 ימים בשבוע

שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – החליטו היום (רביעי) להעביר את משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויתר הנאשמים בתיקי האלפים להילוך גבוה במיוחד, תוך קביעת לוח זמנים דרמטי וחסר תקדים במערכת המשפט בישראל.

מרתון דיונים: חמישה ימים בשבוע

החל מיום ה-4 באוקטובר 2026, עם פתיחת שנת המשפט הבאה ולאחר חגי תשרי, יעבור התיק למתכונת אינטנסיבית של חמישה ימי דיונים בשבוע. הדיונים יתקיימו בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 בבוקר ל-16:00 אחר הצהריים.

השופטים הבהירו לצוותי ההגנה כי עליהם להיערך באופן מוחלט לקצב החדש כדי למנוע כל פגיעה או עיכוב ברצף הדיונים. בהחלטה נכתב כי על ההגנה לדאוג להבאת עדים בכל אחד מימי הדיונים, ואף לשריין עדים חלופיים מראש למקרה שעד מסוים לא יוכל להתייצב, כך ששום יום דיונים לא יבוטל. במקביל, השופטים שבו והציעו לצדדים לשקול קיום דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט הקרובה.

המשפט חוזר לבירה

בפתח החלטתם קבעו השופטים כי עם סיום שמיעת עדותו של ראש הממשלה נתניהו, אשר נערכה באופן חריג בבית המשפט המחוזי בתל אביב, המשפט כולו מעתיק את מקומו חזרה לירושלים. החל מיום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני 2026, יתנהלו הדיונים בבית המשפט המחוזי ברחוב צלאח א-דין בבירה.

כבר למחרת החזרה לירושלים, ביום שני ה-29 ביוני, ייפתח יום הדיונים בדיון מיוחד לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי (חסד"פ). דיון זה יעסוק באופן ממוקד ומצומצם ברשימת עדי ההגנה שבכוונת נתניהו להעיד, תוך שיוכם לסעיפי האישום השונים, במטרה לייעל ולמפות את המשך שלב ההגנה