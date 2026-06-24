נתניהו הנחית מכה קשה על אופיר אקוניס

דרמה פוליטית מאחורי הקלעים של המינויים במוסדות הלאומיים: ראש הממשלה בנימין נתניהו הסיר במפתיע את תמיכתו בשר לשעבר וכיום הקונסול הכללי בניו יורק, אופיר אקוניס, לתפקיד יו"ר קרן היסוד. על פי הדיווח באתר ynet, במקום זאת, הודיע נתניהו כי הוא מעביר את תמיכתו לאלי חזן, לשעבר שגריר ישראל בסינגפור, ומסמן אותו כמועמדו החדש והמרכזי לתפקיד היוקרתי.

חזן, שסיים לאחרונה את כהונתו בסינגפור, נחשב בתקופה האחרונה גם למועמדו המוביל של ראש הממשלה לתפקיד מנהל לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ), וכעת הוא משודרג לראשות הקרן.

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המבוי הסתום בוועדת האיתור

החלטתו הדרמטית של נתניהו לנטוש את מועמדותו של אקוניס מגיעה על רקע משבר מתמשך ועיכובים משמעותיים בהליך המינוי בתוך ועדת האיתור של קרן היסוד. הוועדה, המורכבת מ-12 נציגים, מחולקת שווה בשווה בין שישה נציגים מהתפוצות ושישה נציגים מישראל.

בעוד שששת הנציגים מחו"ל הפגינו חזית אחידה ותמכו פה אחד במינויו של אקוניס, הרי שבקרב ששת הנציגים הישראלים התגלעו חילוקי דעות עמוקים שגרמו לתקיעת ההליך כולו, מה שהוביל בסופו של דבר לחישוב מסלול מחדש בלשכת ראש הממשלה.

הציר החשאי: מעורבותה של אוסנת מארק

גורמים המעורבים בנושא טוענים כי מאחורי הקלעים של שינוי המגמה עמדו אינטרסים פוליטיים נוספים. לפי אותם גורמים, חברת הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, אוסנת מארק, אשר לוטשת עיניים לתפקיד מנכ"לית קרן היסוד, לקחה חלק פעיל במהלך.

הטענה היא כי מארק חששה שאקוניס, אם ייבחר, לא ימנה אותה לתפקיד המנכ"לית, ולכן הפעילה את כובד משקלה ושכנעה את ראש הממשלה להעביר את תמיכתו לחזן, במטרה להבטיח את סיכוייה להשתלב בהנהגת הקרן.