ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (רביעי) במסר חד בועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026, כשהוא מתייחס לביקורת הציבורית על ניהול המלחמה ומדגיש את ההישגים מול איראן. "לכל אנשי האפס שמדברים על המאה אחוז" פתח נתניהו, "אתם יודעים מה ההישג הכי גדול של המלחמה הזאת?"

ראש הממשלה המשיך והבהיר: "אם לא היינו פועלים בעם כלביא, ואחר כך בשאגת הארי, לאיראן כבר היו פצצות אטום. הרחקנו את האיום המיידי של אלפי טילים בליסטיים". הדברים נאמרו על רקע המשא ומתן המתנהל בין ארה"ב לאיראן, שעורר דאגות בציבור הישראלי.

דבריו של נתניהו מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר בשבועות האחרונים התעצמה הביקורת הציבורית על הממשלה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא במתקפה חריפה נגד נתניהו, וטען כי "נתניהו כבר לא מסוגל כלום" וכי הוא "מוכר את עתיד המדינה לעסקנים החרדים".

יצוין כי לפי סקר המכון למחקרי ביטחון לאומי שפורסם השבוע, רק 15% מהציבור הישראלי מעריך שישראל ניצחה במערכה מול איראן, בעוד 37% סבורים שאיראן היא שניצחה ו-43% חושבים שהמלחמה הסתיימה ללא הכרעה. בנוסף, 66% מהציבור סבורים כי מזכר ההבנות שסוכם בין ארה"ב לאיראן רע לישראל.