יהיה מספר 3: זו המפלגה אליה יועז הנדל יצטרף

המשא ומתן בין יו"ר "כחול לבן" בני גנץ, האלוף במיל' ונציב הכבאות לשעבר דדי שמחי, ושר התקשורת לשעבר יועז הנדל, נמצא בשלבים מתקדמים ביותר. כפי שדווח היום (רביעי) בוואלה, בין הצדדים מתגבש הסכם עקרוני לריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת.

לפי המתווה המסתמן, הרשימה החדשה תובל תחת הנהגה משותפת של גנץ ושמחי, כאשר על פתק ההצבעה בקלפי יופיעו שמותיהם של השניים, כשמו של בני גנץ ראשון. במסגרת חלוקת המקומות המסתמנת, כל אחד משני הצדדים המרכזיים יקבל חמישה נציגים בעשירייה הראשונה, כאשר גנץ יוצב במקום הראשון, דדי שמחי במקום השני ויועז הנדל במקום השלישי.

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הווטו של הנדל: לא עם חרדים או ערבים

למרות ההתקדמות המשמעותית בחלוקת המקומות, בין השותפים הפוטנציאליים עדיין קיימות מחלוקות אידיאולוגיות ופוליטיות מהותיות. אחת הסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות נוגעת לקווי היסוד של הרכב הקואליציה העתידית ביום שאחרי הבחירות.

יועז הנדל דבק בעמדה קשיחה ובעיקרון שלפיו הרשימה לא תצטרף לממשלה שתישען על המפלגות החרדיות או על המפלגות הערביות. מנגד, דדי שמחי הבהיר בשיחות סגורות כי הוא שואף לשמור על גמישות פוליטית רחבה יותר מול המערכת, אם כי הדגיש שגם מבחינתו שותפות עם המפלגות הערביות אינה עומדת על הפרק.

הפתרון היצירתי לחוק הגיוס

פער משמעותי נוסף נרשם סביב סוגיית השוויון בנטל. הנדל דורש התחייבות לקידום חוק גיוס אחיד שיחול על כלל האוכלוסיות במדינת ישראל, ללא החרגות, מתווים מיוחדים או פשרות מול המפלגות החרדיות.

כדי לגשר על הפער הזה ולמנוע את פיצוץ המגעים, הועלתה בשיחות הצעה מעניינת ויצירתית: חקיקת חוק הגיוס מיד לאחר הבחירות, אך עוד לפני השבעת הממשלה החדשה. מאחר שהכנסת מושבעת שבועות ספורים לאחר יום הבוחר בעוד מלאכת הרכבת הממשלה נמשכת חודשים, הרעיון הוא לנצל את חלון הזמנים הזה כדי להעביר את החוק כפרוצדורה פרלמנטרית. לפי מתווה זה, רק לאחר שהחוק יאושר סופית, במידה והמפלגות החרדיות יסכימו לתנאים שייקבעו בו, תיפתח בפניהן הדלת להצטרף לקואליציה.