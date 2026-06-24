מתוק וטעים: המתכון לעוגת שיש רכה ואוורירית

עוגת השיש נחשבת לאחת העוגות האהובות בישראל. היא משלבת בין טעמי וניל ושוקולד, קלה להכנה ומתאימה לאירוח, לארוחת בוקר או לצד כוס קפה.
מצרכים:
- 3 ביצים
- 1 כוס סוכר
- ¾ כוס שמן
- 1 כוס מיץ תפוזים
- 2 כוסות קמח
- 1 שקית אבקת אפייה
- 1 שקית סוכר וניל
- 2 כפות קקאו
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- מערבבים את הביצים והסוכר עד לקבלת תערובת אחידה.
- מוסיפים את השמן ומיץ התפוזים וממשיכים לערבב.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה וסוכר הווניל.
- יוצקים את רוב הבלילה לתבנית.
- ליתרת הבלילה מוסיפים קקאו ומערבבים.
- יוצקים את בלילת השוקולד מעל הבלילה הבהירה ויוצרים דוגמת שיש בעזרת מזלג. אופים במשך 40-45 דקות עד שהעוגה מזהיבה.
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