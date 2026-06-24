מתוק וטעים: המתכון לעוגת שיש רכה ואוורירית

עוגת השיש נחשבת לאחת העוגות האהובות בישראל. היא משלבת בין טעמי וניל ושוקולד, קלה להכנה ומתאימה לאירוח, לארוחת בוקר או לצד כוס קפה.

מצרכים: 3 ביצים

1 כוס סוכר

¾ כוס שמן

1 כוס מיץ תפוזים

2 כוסות קמח

1 שקית אבקת אפייה

1 שקית סוכר וניל

2 כפות קקאו אופן ההכנה: מחממים תנור ל-180 מעלות. מערבבים את הביצים והסוכר עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את השמן ומיץ התפוזים וממשיכים לערבב. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה וסוכר הווניל. יוצקים את רוב הבלילה לתבנית. ליתרת הבלילה מוסיפים קקאו ומערבבים. יוצקים את בלילת השוקולד מעל הבלילה הבהירה ויוצרים דוגמת שיש בעזרת מזלג. אופים במשך 40-45 דקות עד שהעוגה מזהיבה.