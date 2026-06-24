שיעית זועמת על חיזבאללה: אפילו פרעה לא היה כזה מלוכלך כמוכם!

בזמן שבכירי חיזבאללה מנסים לשדר לעולם עסקים כרגיל ולמכור אשליות על ניצחון אלוהי, בשטח המציאות מתפוצצת להם בפנים. הפעם, המכה לא מגיעה מהעדות שתמיד שנאו אותם, אלא מתוך הבית שלהם ממש, מתוך העדה השיעית.

בימים האחרונים רץ ברשתות סרטון של אזרחית לבנונית שיעית. צריך להבין שביקורת של דרוזים או נוצרים נגד חיזבאללה היא עניין שבשגרה, וזה סוד גלוי שהם מתעבים אותם. אבל כשאישה שיעית, שבאה בדיוק מאותו בייס שממנו ארגון הטרור שואב את כל הכוח שלו, מחליטה לשבור את מחסום הפחד ולפתוח עליהם פה, זו כבר רעידת אדמה של ממש.

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בלי פילטרים ובמסר נוקב, היא השוותה את חיזבאללה לגרועים שברשעים בהיסטוריה. היא הטיחה בהם שאפילו פרעה לא היה כזה מלוכלך, והזכירה לאנשי הטרור מי מנהל את העולם באמת כשאמרה שבסוף אלוהים נפטר ממנו.

ישראל עוד עושה איתכם חסד

הזעם שלה, כמו של עוד ועוד שיעים שאיבדו את בתיהם, את הכפרים שלהם והפכו לפליטים שחיזבאללה הפקיר, הופנה ישירות לארגון באמירה מדהימה שאי אפשר להתעלם ממנה. היא זעקה לחבורת הזבל של חיזבאללה שישראל עוד עושה איתם חסד והרבה, והוסיפה עקיצה שורפת כשאמרה שזבל לא גדל, הוא רק נשרף בסוף.

השקר על הניצחון האלוהי מתרסק

אותה תושבת שיעית מנפצת את הבלוף הכי גדול של חיזבאללה ואת הניסיון לצייר תמונת ניצחון מדומה על חורבות הבתים בלבנון. היא צועקת למצלמה שאין בכלל דבר כזה ניצחון. מבחינתה, חיזבאללה לא מגן על לבנון, אלא פשוט הקריב את העדה השיעית כולה וזרק אותם מתחת לגלגלים בשביל האינטרסים של איראן. היא הטיחה בהם שהם זרקו את האנשים לרחובות רק כדי שיימחקו, כדי שיגמרו אותם וייפטרו מהם.

המילים הכואבות האלו מוכיחות שוב את מה שאנחנו כבר יודעים. המסכות של חיזבאללה נופלות. כשהשיעים עצמם, בשר מבשרו של הארגון, מבינים שמי שהמיט עליהם את האסון הכבד ביותר הם לא הישראלים אלא חיזבאללה בעצמו, מבינים שהייאוש בלבנון כבר מזמן גבר על הפחד.