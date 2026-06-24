ראש השב"כ לשעבר מאיים לתבוע את ערוץ 14 - זו הסיבה 

הלך משפטי דרמטי בזירה הפוליטית-ביטחונית: מר יורם כהן, מי שעמד בעבר בראש שירות הביטחון הכללי ומכהן כיום כנציג ברשימת מפלגת "יישר! עם איזנקוט" לקראת הבחירות הקרובות, החליט לנקוט צעדים משפטיים תקיפים בעקבות התבטאויות חמורות שהושמעו נגדו בכלי התקשורת.

באמצעות משרד עורכי הדין "בן צור קורב ושות'", הוגש כתב תביעה ישיר נגד חבר הפאנל מיכה קובי, לצד מכתב התראה חריף טרם נקיטת הליכים שנשלח להנהלת ערוץ 14.

מיכה קובי ( צילום: יעקב נעומי )

הפרשה החלה במהלך שידור תוכנית האקטואליה של שמעון ריקלין בערוץ 14 באמצע חודש יוני. במהלך הדיון באולפן, העלה מיכה קובי טענה קשה שלפיה יורם כהן הפעיל לחצים כבדים על דרג הממשל במטרה להביא לשחרורו מהכלא של מנהיג חמאס, יחיא סינוואר.

קובי הגדיל לעשות וטען כי המהלך בוצע על אף שבמערכת הביטחון ובשב"כ כבר הצטבר באותה העת מידע המצביע על כוונותיו של סינוואר להוציא לפועל טבח המוני בעתיד. גם כאשר ניתנה לו ההזדמנות באולפן להבהיר או לסייג את דבריו, הוא בחר להתבצר בעמדתו והצהיר בנחרצות: "זה מה שהיה".

שמעון ריקלין ( (צילום: אמיר לוי/ פלאש 90) )

בסביבתו של ראש השב"כ לשעבר ובמפלגתו דוחים בשאט נפש את ההאשמות ומבהירים כי מדובר במצג שווא מוחלט ובעלילת דם מופרכת. לטענתם, ככל שהפלטפורמה הפוליטית של "יישר! עם איזנקוט" תופסת תאוצה ומהווה אלטרנטיבה שלטונית ממשית, כך מתגברים הניסיונות להכפיש את פועלם של חבריה באמצעות קמפיינים כוזבים.

במכתב שנשלח הודגש כי הניסיון להטיל על כהן אחריות מוסרית וביטחונית לזוועות השביעי באוקטובר, תוך המצאת עובדות שאינן קשורות למציאות, מהווה פגיעה אנושה בשמו הטוב ובמורשתו, בפרט כאשר הדברים מופצים בערוץ טלוויזיה ארצי בעל חשיפה רחבה ובעיתוי פוליטי רגיש.

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כעת, מציבים פרקליטיו של כהן אולטימטום ברור להנהלת הערוץ, במסגרתו הם נדרשים לפרסם הודעת תיקון והתנצלות רשמית בתוך שבעה ימים, באותה משבצת שידור ובמהלך תוכניתו של שמעון ריקלין. על פי הדרישה, על ההודעה להיות בולטת וחד-משמעית, ולהבהיר לצופים כי לטענות שהושמעו אין כל שחר ושכהן מעולם לא פעל או לחץ למען שחרורו של סינוואר.

במקביל, נדרש הערוץ למחוק באופן מיידי כל תיעוד, קטע וידאו או פוסט המציג את האמירות הללו מכלל חשבונות הדיגיטל, אתר האינטרנט והרשתות החברתיות של הגוף המשדר. עורכי הדין הבהירו כי הימנעות ממענה לדרישות אלו תוביל להרחבת המאבק המשפטי והגשת תביעת לשון הרע גם נגד הערוץ עצמו.