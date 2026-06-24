21 שנה אחרי הפינוי: גן הילדים הראשון הוצב בשא-נור

21 שנה לאחר שגן הילדים המקורי ביישוב נסגר ופונה במסגרת הגירוש מצפון השומרון, הוצב היום (שלישי) מבנה גן הילדים הראשון ביישוב המתחדש שא-נור.

הגן החדש צפוי להיפתח בשנת הלימודים הקרובה עבור ילדי המשפחות שכבר עלו להתגורר ביישוב, ומשפחות נוספות שצפויות להצטרף בהמשך.

לצד הגן, צפויים לקום מוסדות חינוך נוספים כחלק מתוכניות הפיתוח באזור.

במעמד הצבת המבנה השתתפו משפחות היישוב, ילדי המקום וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שפונה בעצמו משא-נור בשנת 2005 וחזר להתגורר בו לאחר חידוש ההתיישבות. המשתתפים אף סייעו לפועלים בהנחת המבנה.

הגן הראשון מתוך רבים

דגן בירך "שהחיינו" ואמר לילדים: "אתם עושים עכשיו היסטוריה. אנחנו מחזירים לשא-נור את גן הילדים הראשון אחרי 21 שנה. זה הגן הראשון השנה מתוך רבים שיגיעו ליישובים החדשים שמוקמים בצפון השומרון".

לדבריו, "אחרי 21 שנה של מאבקים, אנחנו נמצאים במהלך של חידוש ההתיישבות במקום. סוף הצדק להגיע, גם אם לוקח לו שנים".

"לראות כאן ילדים משחקים ושמחים"

עדי גלברד, שעלתה עם משפחתה להתגורר ביישוב, סיפרה על ההתרגשות לקראת פתיחת הגן: "כולנו כאן שמחים על הזכות להכניס ילדים בעזרת השם לגן בראשון בספטמבר"

והוסיפה: "לראות כאן ילדים משחקים ושמחים זו זכות גדולה בשבילנו להיות שותפים בהקמת המקום מחדש. זאת ההתחלה".