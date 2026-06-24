המשטרה באזהרה חריגה למפגינים: "נפעל לפזר חסימות"

שיבושי תנועה קשים מורגשים בשעה זו (רביעי) בצירים המרכזיים של מדינת ישראל. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכביש 1 ובכביש 6, כמו גם בצירים נוספים המובילים אליהם, וזאת בעקבות תנועת שיירות מחאה הנעות לעבר אזור כלא 10. במשטרה מבהירים כי מדובר בפגיעה ישירה בנהגים, הנובעת מהתנהלות שאינה תואמת את הסיכומים המוקדמים שנקבעו מול מארגני המחאה.

האירוע הופך למסוכן יותר בתוך העומסים: בחלק מהמוקדים נצפו מפגינים אשר ירדו מכלי הרכב שלהם והחלו לנוע ברגל על נתיבי הנסיעה המהירים. במשטרה מדגישים כי התנהלות זו מהווה סיכון חיים ממשי למפגינים עצמם, כמו גם לשאר משתמשי הדרך שנאלצים לתמרן בין צועדים בכבישים מהירים.

המשטרה מאיימת: "נפעל בהתאם לסמכויותינו"

נכון לשעה זו, כביש 1 וכביש 6 עדיין אינם חסומים הרמטית והתנועה זורמת באיטיות, אך במשטרה מבהירים כי המשך יצירת שיבושי התנועה הפיזיים אינו עולה בקנה אחד עם התנאים שאושרו למארגנים מראש.

במשטרת ישראל יצאו בקריאה ישירה למארגני המחאה ולמשתתפיה לגלות אחריות, לעמוד בסיכומים ולמנוע פגיעה בחופש התנועה של הציבור. יחד עם זאת, במערכת אכיפת החוק משגרים אזהרה ברורה לקראת המשך הערב:

"משטרת ישראל מכבדת את זכות המחאה ופועלת לאפשר את מימושה במסגרת החוק, אך ככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות של צירי תנועה, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה לשמירת הסדר הציבורי, ביטחון הציבור וחופש התנועה".

ציבור הנהגים נקרא לגלות סבלנות, להתעדכן ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים במידת האפשר, שכן העומסים באזור המרכז והגישות לכלא 10 צפויים ללוות את השעות הקרובות.