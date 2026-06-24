הותר לפרסום: צעיר ישראלי נהרג בתאונת דרכים קטלנית במולדובה

טרגדיה קשה מעבר לים: תושב ירושלים כבן 30 נהרג לפני זמן קצר בתאונת דרכים קשה שאירעה בקישינב, בירת מולדובה. בני משפחתו של הצעיר כבר עודכנו בדבר האסון הנורא, וכעת מתגייסים הגורמים הרלוונטיים כדי לסייע להם בשעתם הקשה ביותר ממרחק אלפי קילומטרים.

עם קבלת הדיווח הטראגי במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א, החלו אנשי הארגון לפעול באופן מיידי ובתיאום מלא מול הרשויות המקומיות במולדובה, הקהילה היהודית בקישינב ובני המשפחה בישראל. המטרה המרכזית כעת היא טיפול רגיש ומקצועי בזירה, וקידום כלל ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים כדי להביא את המנוח לקבורה בארץ בהקדם האפשרי.

"פועלים לזרז את שחרור המנוח בכבוד הראוי"

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה המטפל באירוע מקרוב, סיפר על המאמצים המורכבים ברגעים אלו: "מיד עם קבלת הדיווח פתחנו בטיפול מול הרשויות בקישינב ובכלל הגורמים הרלוונטיים. אנו מלווים את בני המשפחה לאורך כל ההליך הקשה הזה".

דיקשטיין הוסיף כי מתנדבי היחידה פועלים בשטח לאיסוף הממצאים בזירה, ועושים כל שביכולתם כדי לזרז את תהליך שחרור גופת המנוח מהרשויות המקומיות, במטרה להעלותו לטיסה לישראל במהירות המרבית ותחת שמירה קפדנית על כבוד המת.