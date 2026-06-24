יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עוז זהבי

מאחורי החיוך הכובש והדמויות הבלתי נשכחות מסתתר סיפור חיים לא פשוט בכלל. לרגל יום הולדתו של עוז זהבי, חזרנו ל-10 עובדות מפתיעות על השחקן שכבש את המסך, התמודד עם טראומה אישית, הגיע עד הוליווד - ולא מפסיק להמציא את עצמו מחדש.

1. בכלל לא זהבי עוז נולד בראשון לציון בשנת 1983. הוריו החליטו לעברת את שם המשפחה המקורי "גולדשטיין" ל"זהבי" - השם שמלווה אותו עד היום. 2. פיגוע אחד שינה את חייו במהלך שירותו בצנחנים בחברון, נפצע זהבי קלות בפיגוע ירי במהלך האינתיפאדה השנייה. בעקבות האירוע הוא סבל מפוסט-טראומה, טופל נפשית ואף שוחרר מצה"ל לאחר ועדה רפואית.

עוז זהבי. ( אורטל זיו דהן )

3. הכוכב שנולד במקרה

את צעדיו הראשונים בטלוויזיה עשה דווקא כמנחה. הוא הגיע לאודישן לתוכנית "אין" כדי להגיש פינה קטנה - ובסופו של דבר התקבל כמנחה מן המניין.

4. "האי" הפכה אותו לכוכב ענק

למרות שכבר הופיע על המסך קודם לכן, הפריצה הגדולה הגיעה כשגילם את סול בסדרת הנוער המצליחה "האי". הדמות הפכה אותו לאחד הכוכבים האהובים בישראל.

5. הוא השתתף לא פחות משישה פסטיגלים

בין השנים 2008 ל-2020 כיכב זהבי בשישה פסטיגלים שונים. בחלקם הוא לא רק שר והופיע, אלא גם כתב והלחין שירים בעצמו.

עוז זהבי ( צילום: מתוך הקליפ X פסטיגל )

6. גם הוליווד סימנה אותו

בשנת 2012 לוהק לתפקיד אורח בסדרת הדרמה האמריקאית "סאות'לנד", ואף היה אמור להשתתף בגרסה האמריקאית של "תמרות עשן" - פרויקט שבוטל בסופו של דבר.

7. כמעט התחתן עם ליהי קורנובסקי

בשנים 2015–2016 ניהל מערכת יחסים מתוקשרת עם השחקנית ליהי קורנובסקי, והשניים אף היו מאורסים במשך כחצי שנה לפני שהחליטו להיפרד.

8. הוא הפך לטבעוני - ואז חזר לאכול בשר

אחרי שצפה בתחקיר על תעשיית הבשר, זהבי החליט להפוך לטבעוני ואף נאם בקונגרס טבעוני. בהמשך חזר לאכול בשר לאחר שהרגיש שהשינוי התזונתי לא מתאים לו.

עוז זהבי מתחת לתחפושת הספגטי ( באדיבות קשת 12 )

9. כמעט זכה ב"הזמר במסכה"

בעונה השנייה של "הזמר במסכה" הסתתר זהבי מאחורי דמות הספגטי והצליח להגיע עד לגמר הגדול, שם סיים במקום השני.

10. מהבמה לעמדת הדי-ג'יי

אם חשבתם שעוז זהבי מסתפק רק במשחק, תחשבו שוב. בשנים האחרונות הוא גם פיתח קריירה כ-DJ ומופיע במסיבות ופסטיבלים ברחבי הארץ. לצד המשחק, ההנחיה והתיאטרון, נראה שזהבי ממשיך לחפש כל הזמן את האתגר הבא - ולהפתיע את הקהל מחדש.